На Таллинском шоссе образовалась "пробка"
Транспорт и логистика | 22 июля 2018 года, 21:28
На промежутке Таллинского шоссе между Лиласте и Балтезерсом в сторону Риги образовался транспортный затор, сообщает агентство LETA.
Вероятно, дорожное движение замедляет интенсивный поток транспорта из Салацгривы, где в воскресенье, 22 июля, завершился музыкальный фестиваль Pozitivus.
Автоводители, которые хотят попасть в Ригу, эту "пробку" могут частично объехать, повернув направо за Гауйским мостом. Согласно данным Waze, далее следует ехать через Царникаву и Калнгале, где сейчас транспортных заторов нет.
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