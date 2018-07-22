Транспорт и логистика |

На промежутке Таллинского шоссе между Лиласте и Балтезерсом в сторону Риги образовался транспортный затор, сообщает агентство LETA.

Вероятно, дорожное движение замедляет интенсивный поток транспорта из Салацгривы, где в воскресенье, 22 июля, завершился музыкальный фестиваль Pozitivus.

Автоводители, которые хотят попасть в Ригу, эту "пробку" могут частично объехать, повернув направо за Гауйским мостом. Согласно данным Waze, далее следует ехать через Царникаву и Калнгале, где сейчас транспортных заторов нет.

Фото: pixabay.com