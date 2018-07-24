Транспорт и логистика |

На прошлой неделе латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, который прибыл в Латвию с рабочим визитом.

В ходе встречи министры обсудили круг вопросов двухсторонних латвийско-белорусских отношений, в том числе сотрудничество в сфере экономики, транспорта и транзита,межграничного сотрудничества, в образовательной, научной, культурной и других областях.

Стороны обсудили и актуальные темы в отношениях между Европейским союзом (ЕС) и Белоруссией, а также региональные вопросы. Ринкевич выразил удовлетворение добрососедскими отношениями Латвии и Белоруссии и их активным сотрудничеством в различных областях, которое характеризуется активным политическим диалогом и обменом визитами.

Министры с удовлетворением отметили запланированное на 6 сентября этого года в Риге 13-е заседание латвийско-белорусской межправительственной комиссии.

"Белоруссия является значимым для нас соседом, поэтому мы заинтересованы поддерживать подобную динамику отношений, – сказал Ринкевич. – Белоруссия также является очень важным партнером Латвии по экономическому сотрудничеству и крупнейшим партнером латвийской внешней торговли среди стран Восточного партнерства.

Радует визит премьер-министра Латвии в Минск в феврале нынешнего года, в ходе которого была достигнута договоренность о создании совместного плана действий латвийского и белорусского правительств. Осенью межправительственная комиссия уже сможет оценить проделанную до сих пор работу".

Ринкевич обратил внимание на открытость латвийской транзитной отрасли перед белорусскими предпринимателями и призвал их создавать свой бизнес в Латвии, как в одной из стран Евросоюза.

"Чтобы повысить эффективность транзитного коридора, Латвия приступила к реализации проекта электрификации железнодорожной сети в транзитном коридоре Восток – Запад. Я призываю и белорусскую сторону рассмотреть возможность электрификации железной дороги на территории Белоруссии", – подчеркнул министр иностранных дел Латвии.

В то же время телевизионный канал LNT сообщает, что сотрудничество с Белоруссией положительно оценивает и предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz). По сравнению с прошлым годом, в этом году существенно увеличился удельный вес белорусских грузов в общем объеме грузов, перевезенных в импортных перевозках и сухопутном транзите – с 15,7% в прошлом году до 25,5% в этом году.

Общий объем грузовых перевозок в железнодорожном сообщении между Белоруссией и Латвией составил 14,7 млн тонн, из которых 5,75 млн тонн, или на 56,4% больше, чем годом ранее, составляли грузы белорусского происхождения.

"Такие плоды принесла работа с белорусами – как благодаря открытию нашего представительства, так и в сущности очень тесное сотрудничество с Белорусской железной дорогой", – отметил президент LDz Эдвин Берзиньш.