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Ирландская дискаунтная авиакомпания Ryanair известила аэропорт "Рига" об отмене авиарейса из Риги в Жирону (Барселона, Испания) в четверг, 26 июля, сообщили в аэропорту.

Информацию об отмене других авиарейсов из-за забастовки работников авиакомпании Рижский аэропорт от Ryanair пока не получал.

В среду, 25 июля, в связи с двухдневной забастовкой стюартов в Испании, Португалии, Бельгии и Италии авиакомпания отменила около 300 полетов в Европе. Также на прошлой неделе Ryanair объявила об отмене еще 300 рейсов, назначенных на четверг, 26 июля, из-за забастовки пяти профсоюзов.

Из-за отмены рейсов Ryanair обеспечила альтернативные рейсы или выплатит компенсации примерно 100 тыс. пассажиров.

Фото: flickr.com/Marek