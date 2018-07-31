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Дочернее общество предприятия Latvijas dzelzceļš – ООО LDz infrastruktūra – начало сотрудничество с Литовскими железными дорогами для участия в ремонте литовской железнодорожной инфраструктуры.

Как рассказал руководитель предприятия Янис Цейцанс, LDz infrastruktūra заключила с Литовскими железными дорогами договор об аренде нескольких принадлежащих предприятию путеремонтных машин, а также о направлении ряда работников LDz на работы в Литву.

"Учитывая тот факт, что инфраструктура Латвийской железной дороги за последние годы модернизировалась в очень больших объемах и сейчас имеет очень хорошее качество, в настоящее время путеремонтные машины у нас не слишком загружены, поэтому мы откликнулись на просьбу Литвы сдать их в аренду. Таким образом, 26 июля техника вместе с нашим персоналом была доставлена в Литву для начала ремонтных работ", – рассказал Цейцанс.

Литовские железные дороги запланировали в сравнительно короткое время выполнить значительный объем ремонтных работ – порядка 120 км ремонта типа А, требующего привлечения дополнительных ресурсов. Техника Ldz infrastruktūra: щебнеочистительная машина RM76, выправочно-подбивочно-рихтовочная машина 08-32CT Duomatic, а также планировщик-распределитель балласта USP2005 SW, – будут работать в Литве четыре месяца, вплоть до ноября, поскольку зимой ремонтные работы не производятся.

Однако Цейцанс полагает, что весной будущего года, с окончанием зимнего периода, Литовским железным дорогам вновь потребуется помощь латвийских коллег для продолжения работ.

Фото из Flickr/mandu yuri