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Правление Рижского свободного порта приобретет две новые станции мониторинга качества воздуха, одна из которых будет установлена в северо-западной части нового мультифункционального терминала на острове Криеву, а вторая - на прилегающей к терминалу территории Болдераи в районе улице Лиелупес.

Как сообщили в порту, станции начнут работу до октября этого года.

Председатель правления Рижского порта, вице-мэр Риги Андрис Америкс отметил, что вторая очередь развития терминала на острове Криеву близится к завершению.

По его словам, не за горами момент, когда перевалка угля из центра столицы будет перенесена на новый терминал, в связи с чем необходим контроль качества воздуха.

Станции будут работать в онлайновом режиме, обеспечивая бесперебойную передачу замеров. Кроме того, в случае необходимости их можно будет переместить в другое место.

Чтобы освободить центр города от грузов угля, Рижский порт в 2012 году начал строительство современного терминала на острове Криеву. Возведение основной инфраструктуры было завершено в декабре 2015 года - построены четыре глубоководных причала общей длиной 1180 метров, подъездные пути и инженерно-техническая инфраструктура.

В сентябре 2017 года было начато строительство дополнительной инфраструктуры - стивидоры строят на острове Криеву административные и технологические здания, устанавливают специализированные устройства для перевалки угля.

Фото: facebook.com/RigasBrivosta