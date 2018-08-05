Транспорт и логистика |

До конца июня этого года за зафиксированные фоторадарами нарушения правил дорожного движения применены штрафы на общую сумму 6 727 190 евро, сообщили в Госполиции.

К 30 июня 2018 года за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, применены штрафы в размере 5 192 320 евро, взысканы - в размере 3 392 435 евро. Стационарные фоторадары находятся в ведении Дирекции безопасности дорожного движения, на латвийских дорогах установлено 84 таких фоторадара.

За нарушения, зафиксированные 12-ю мобильными фоторадарами, за которые отвечает Госполиция, применены денежные штрафы на сумму 1 534 870 евро, взысканы - на 1 150 185 евро.

Первый стационарный фоторадар начал действовать в Латвии 12 февраля 2015 года.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns