Фоторадары зафиксировали нарушения более чем на 6 млн евро (5)

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Транспорт и логистика | 5 августа 2018 года, 10:03

До конца июня этого года за зафиксированные фоторадарами нарушения правил дорожного движения применены штрафы на общую сумму 6 727 190 евро, сообщили в Госполиции.

К 30 июня 2018 года за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, применены штрафы в размере 5 192 320 евро, взысканы - в размере 3 392 435 евро. Стационарные фоторадары находятся в ведении Дирекции безопасности дорожного движения, на латвийских дорогах установлено 84 таких фоторадара.

За нарушения, зафиксированные 12-ю мобильными фоторадарами, за которые отвечает Госполиция, применены денежные штрафы на сумму 1 534 870 евро, взысканы - на 1 150 185 евро.

Первый стационарный фоторадар начал действовать в Латвии 12 февраля 2015 года.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 5
6 727 190 евро1 час назад
Вот она, настоящая цель установки фоторадаров.
Видя такую сумму, поневоле ощущаю себя предателем государственного масштаба, ибо мною не внесено ни цента в этот государственный улов.)))
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я42 минуты назад
Я езжу медленно - я жадный
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кот18 минут назад
Вот она крмушка.Не на улучшение же дорог эти деньги пойдут а на перекраску полицейских машин и "специалистам" CSDD.
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