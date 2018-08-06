Транспорт и логистика |

В ночь на вторник, 7 августа, в связи с асфальтированием трассы с 01.00 до 05.00 будет запрещено пересечение Рижской окружной дороги "Балтезерс-Саулкалне", двигаясь по шоссе "Улброка-Огре", сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Предприятие призывает автоводителей обратить внимание на организацию дорожного движения и соблюдать ее. Начиная от Тинужского ротационного круга до Улброкского, а также у самых больших перекрестков в направлении рижской кольцевой дороги будут размещены предупреждающие знаки.

Чтобы обеспечить нормальный поток транспорта, у знаков также будут стоять регулировщики дорожного движения.

Фото: pixabay.com