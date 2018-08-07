Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš активно развивает сотрудничество с другими странами в области транспорта и логистики. Периодически предприятие готовит небольшой информационный отчет о самых актуальных событиях, происходящих в соседних странах, и предлагает ознакомиться с ними читателей Mixnews.

Белоруссия продолжает сотрудничество с латвийскими портами

Портал rzd-partner.ru, оценивая результаты встречи латвийского и белорусского министров иностранных дел Эдгара Ринкевича и Владимира Макея, приходит к выводу: Белоруссия будет продолжать активно использовать латвийские порты для перевалки своих нефтепродуктов. «Мы хотим и в дальнейшем активно пользоваться латвийской портовой инфраструктурой, потому что вопрос диверсификации имеет абсолютное значение для любого государства и его экономики, в том числе для экономики Белоруссии», – со ссылкой на агентство BelTA цитируются слова В.Макея. Белорусский министр иностранных дел также отмечает, что через латвийские порты переваливаются 64% темных и более 80% светлых нефтепродуктов, произведенных в Белоруссии на экспорт. В свою очередь, литовскую Клайпеду белорусские предприятия используют, главным образом, для перевалки калийных минеральных удобрений. При этом В.Макей подчеркивает, что латвийское направление важно для Белоруссии и в контексте китайской инициативы «Один пояс – один путь». На переговорах в Минске был согласован межправительственный план мероприятий по главным направлениям сотрудничества в среднесрочной перспективе.

В России увеличивают экспорт и думают о Санкт-Петербурге, как северной столице «Нового Шелкового пути»

Газета «Деловой Петербург» пишет, что прирост экспорта через Петербург и Ленинградскую область обеспечивается, главным образом, вывозом лесоматериалов, черных металлов и золота. Курс российского рубля низок, государственная экономика переориентируется на внешние рынки, и экспорт стремительно растет. За апрель этого года в России он увеличился на 26,8%, по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Динамика же экспорта через Петербург и Ленинградскую область была значительно медленнее – 1,5%. Основным продуктом экспорта по-прежнему остаются нефть и нефтепродукты, однако нефти-сырца экспортировалось меньше, чем в 2017 году. Наибольший прирост наблюдается в экспорте металлов, в том числе металлолома. Главными рынками являются Турция, Нидерланды и Белоруссия. Растет и экспорт золота, поскольку именно в Петербурге работает один из крупнейших в стране производителей драгоценных металлов – «Полиметалл».

Увеличивается также экспорт угля, но отражается он в статистике не Петербурга, а Москвы, где оформляется таможенная документация. Несмотря на развитие экспорта, руководитель Санкт-Петербургского Центра деловой информации в Гамбурге Дмитрий Васильев подчеркивает: если бы из России экспортировались более технологичные товары, то доходы транспортных компаний были бы намного выше, чем сейчас. rzd-partner.ru напоминает, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с главой китайской города Чунцина Таном Льянчжи сообщил, что вместе с китайскими партнерами превратит Петербург в северную столицу «Нового Шелкового пути». Портал ссылается на бывшего председателя Санкт-Петербургского комитета по транспорту и транзитной политике и руководителя консультационной компании «Dorn» Андрея Карпова, который призывает не забывать о политических и географических реалиях. В настоящее время грузы из Китая в Европу везут через Казахстан, Белоруссию и Польшу, а далее – через Роттердамский, Гамбургский, Бременский и Антверпенский порты. Однако польская инфраструктура уже сейчас не справляется с потоком контейнеров, а доставку китайских товаров через Калининград следует оценивать с точки зрения выгоды.

Потоку китайских товаров необходим резервный путь на севере, и им следует проходить через Петербург, где уже сейчас развита портовая инфраструктура, которую нужно расширять еще больше. А.Карпов рекомендует создавать новый транспортно-логистический центр в Бронке – в Ломоносовском районе. Правда, там придется углублять и расширять канал, а также прокладывать новые железнодорожные ветки. В настоящее время товары из Китая доставляют, главным образом, морским транспортом, и это обходится дешевле, однако грузы приходят в Европу только через 40-45 дней, тогда как для доставки поездом требуется всего 15 дней. Привлекать потоки товаров и зарабатывать за счет транзита заинтересованы многие страны.

"Air Baltic" становится крупнейшим клиентом литовских авиадиспетчеров

Опубликованные порталом «Delfi.lt» данные аэронавигационного предприятия «Oro navigacija» свидетельствуют о том, что в первом полугодии нынешнего года литовское воздушное пространство чаще всего пересекали самолеты латвийской авиакомпании «Air Baltic». Количество пересечений достигло 11,6 тыс., что на 17% больше, чем в прошлом году. На втором месте оказался лидер предыдущего года «Finnair», на третьем – «Аэрофлот». За первое полугодие «Oro navigacija» обслужило 126,4 тыс. полетов (95 тыс. были транзитными), что на 10,8% больше, чем годом ранее.

Казахстан хочет получить выгоду от торговой войны США и Китая Портал Eurasianet.org считает, что в выигрыше от торговой войны между США и Китаем останутся страны Центральной Азии. Там производится продукция, например, сельскохозяйственные товары, которые Китай традиционно ввозит из Америки. К тому же, благодаря китайской инициативе «Один пояс – один путь» ощутимо улучшились возможности транспортного сообщения между Китайской Народной Республикой и государствами Центральной Азии, что существенно облегчает доставку товаров.

Казахстан уже в первые три месяца нынешнего года на 50%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличил в Китай экспорт пшеницы, и казахстанский министр сельского хозяйства прогнозирует, что к 2020 году, по сравнению с 2016 годом, экспорт пшеницы в Китай утроится. В выигрыше может оказаться и Узбекистан, который в прошлом году в рамках новых инфраструктурных проектов подписал с Китаем договоры на 20 миллиардов долларов. Китай, в ответ на действия США, уже начал тормозить растаможивание американских товаров. В результате китайские предприниматели ищут других партнеров по сотрудничеству и фрукты, к примеру, закупают в соседних странах.

Китай использует эффект санкций и планирует строить железные дороги в Великобритании

rzd-partner.ru, со ссылкой на «Bloomberg», пишет, что на фоне санкций против производителя алюминия «Русал» Китай существенно увеличил экспорт этого металла. В первой половине 2018 года Китай нарастил объем экспорта алюминия на 13%, по сравнению с первым полугодием прошлого года. Эксперты объясняют происходящее ростом цен на алюминий после введения санкций против «Русала». В результате санкций цена 1 тонны алюминия с 2017 долларов США выросла до 2644 долларов. «Русал» и его крупнейший собственник Олег Дерипаска попали под санкции Министерства финансов США 6 апреля с.г.

rzd-partner.ru также сообщает, что Китай очень заинтересован принять участие в строительстве скоростной магистрали, которая соединит Лондон с северной частью Великобритании. Этот интерес подтвердил и министр китайского посольства в Великобритании Ма Хуи. Китай внимательно следит за планами британцев по расширению и модернизации железнодорожной сети и готов помочь при строительстве нескольких линий.