Транспорт и логистика |

Ирландская дискаунтная авиакомпания Ryanair отменила завтрашние рейсы из Риги в Брюссель, Берлин и Бремен, сообщили в аэропорту.

Соответственно 10 августа отменяются также авиарейсы Ryanair из этих трех городов в Ригу.

Причиной отмены почти 400 пятничных рейсов послужила забастовка пилотов в Германии, Ирландии, Швеции и Бельгии.

Фото: flickr.com/Daniel Van Lauwe