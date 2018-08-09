Ryanair отменила рейсы из Риги в Бельгию и Германию (1)
Транспорт и логистика | 9 августа 2018 года, 17:22
Ирландская дискаунтная авиакомпания Ryanair отменила завтрашние рейсы из Риги в Брюссель, Берлин и Бремен, сообщили в аэропорту.
Соответственно 10 августа отменяются также авиарейсы Ryanair из этих трех городов в Ригу.
Причиной отмены почти 400 пятничных рейсов послужила забастовка пилотов в Германии, Ирландии, Швеции и Бельгии.
Фото: flickr.com/Daniel Van Lauwe
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