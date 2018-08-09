Транспорт и логистика |

В Рижском порту за семь месяцев этого года перевалено 20,884 млн тонн грузов, что на 4,4% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют опубликованные портом данные.

Больше всего в порту за этот период перевалено сыпучих грузов - 13,454 млн тонн (+8,5%). Перевалка генеральных грузов составила 4,843 млн тонн (+21,5%), наливных - 2,587 млн тонн (-28,3%).

Наибольший удельный вес в структуре перевалки за семь месяцев по-прежнему приходился на уголь - 39,6% (за весь 2017 год - 35%, в 2016 году - 35,9%). Угля в этом году в Риге перевалено 8,27 млн тонн, что на 12,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доля контейнерных грузов составила 12,7%, нефтепродуктов - 12,2%, лесоматериалов - 10,8%, химических грузов - 5,7%.

В июле порт перевалил 3,255 млн тонн грузов, в том числе 2,06 млн тонн сыпучих, 747,2 тыс. тонн - генеральных, 446,9 тыс. тонн - наливных.

В прошлом году за семь месяцев Рижский порт перевалил 19,995 млн тонн грузов.

Фото: facebook.com/RigasBrivosta