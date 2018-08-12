Транспорт и логистика |

С 12 августа до 15 августа ожидается интенсивное движение транспорта и пешеходов в сторону Аглоны, в связи с тем, что в Аглоне пройдет празднование Взятия Пресвятой Девы Марии в небесную славу, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Предприятие напоминает, что сейчас идет сезон активных строительных работ на дорогах, поэтому автоводителям стоит быть особенно внимательными и своевременно планировать маршрут своей поездки. Места, где проходит ремонт дороги, отмечены на сайте LVC.

Отправляясь в Аглону из Риги, советуют ехать из Риги до Айзкраукле по левому берегу Даугавы до Плявиньской ГЭС, далее переехав на правый берегу Даугавы, следовать по Даугавпилсскому шоссе до Ницгале, после повернув на дорогу "Вишки-Ницгале". Доехав до Шпоги, можно следовать по шоссе до ротационного круга на перекрестке дорог "Краслава-Прейли-Мадона" и далее до Аглоны.

Самые большие ограничения движения в Латгале действуют на промежутке шоссе "Екабпилс-Резекне" от Варакляни до Виляни, где продолжаются ремонтные работы, напоминает LVC.

Ранее сообщалось, что по дорогам в направлении Аглоны передвигаются группы паломников, поэтому на многих участках дорожных маршрутов наблюдается интенсивное пешеходное движение. Предприятие Latvijas Valsts ceļi призывает водителей к внимательности и осторожности. Особенно это относится к участкам дорог, где происходят дорожные работы.

Фото: pixabay.com