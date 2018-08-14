Транспорт и логистика |

На этой неделе Rīgas satiksme начинает размещать в салонах общественного транспорта плакаты, информирующие пассажиров как о повседневном труде работников предприятия, так и об обязанностях самих пассажиров, чтобы сделать ежедневные поездки в общественном транспорте более приятными.

Цель кампании – показать обществу, что только при поддержке пассажиров и взаимодействии с ними можно улучшить качество поездок.

Уборка транспортных средств, обновление парка общественного транспорта, а также планирование маршрутной сети – лишь небольшая часть обязанностей работников Rīgas satiksme, призванных обеспечить приятные поездки пассажиров по столице.

В то же время пассажиры могут внести свой вклад в улучшение качества поездок, соблюдая правила пользования общественным транспортом, регистрируя поездки и своевременно прибывая на остановки. Только взаимодействие между 4100 работниками Rīgas satiksme, которые ежедневно обслуживают в среднем 7500 рейсов общественного транспорта по 81 маршруту трамваев, троллейбусов и автобусов, и 400 000 пассажиров, которые ежедневно ездят общественным транспортом, можно обеспечить такие условия, чтобы поездки были приятными для всех.

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых Rīgas satiksme, расписаниях маршрутов, видах билетов и другие новости можно узнать в интернете на домашней странице rigassatiksme.lv или в социальных сетях Twitter, Facebook, Draugiem.lv.