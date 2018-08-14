Транспорт и логистика |

10 августа в рамках проекта «Электрификация Латвийской железнодорожной сети» путем публикации приглашения к участию объявлена переговорная процедура «Электрификация Латвийской железнодорожной сети: строительство», являющаяся закупкой первого этапа запланированной до 2030 года программы электрификации.

Закупочная процедура пройдет в два этапа. Квалификационные документы на первый этап претенденты могут подавать до 20 сентября 2018 года.

Закупочная документация доступна на сайте ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz); информация о закупке доступна также в системе Бюро по надзору за закупками (IUB) и в Официальном вестнике Европейского союза.

Общие расходы первого этапа электрификации железной дороги запланированы в размере 441 миллиона евро (запланированная из нее сумма объявленной закупки – 425 миллионов евро). Из общих расходов первого этапа 347 миллионов евро предусмотрены в качестве софинансирования Фонда выравнивания Европейского союза, а оставшиеся 94 миллиона евро – финансирование ГАО Latvijas dzelzceļš.

В рамках первого этапа электрификации к концу 2023 года планируется электрифицировать железнодорожные линии Даугавпилс – Крустпилс, Резекне – Крустпилс и Крустпилс – Рига.

Объявленная закупка предусматривает на указанных линиях строительство/перестройку систем электроснабжения, контактной сети, систем СЦБ и связи, путей, систем технической безопасности, зданий и строений, чтобы к 2023 году таким образом было обеспечено функционирование одного полностью электрифицированного транзитного коридора.

29 марта этого года LDz получило заключение Центрального агентства по финансам и договорам о поддержке проекта и передаче его Министерству финансов для дальнейшего продвижения в Европейской комиссии. Было получено итоговое заключение экспертов JASPERS*, а в настоящее время, перед отправлением проектной документации в Европейскую комиссию (ЕК), ее оценивает независимый эксперт по технической помощи «JASPERS IQR» («JASPERS Independent Quality Review – Независимая проверка качества»).