Транспорт и логистика |

В конце прошлой недели руководство ГАО Latvijas dzelzceļš встретилось с руководителями самоуправлений Латгальского региона, отраслевыми и предпринимательскими организациями, чтобы ознакомить их с наиболее существенными проектами развития инфраструктуры, которые в ближайшие годы запланированы в Латгалии, а также с влиянием этих проектов на развитие региона.

Пристальное внимание в ходе встречи было уделено проекту электрификации железной дороги, в рамках которого значительная часть инвестиций будет вложена именно в Латгалию, что создаст дополнительные рабочие места и будет развивать местную предпринимательскую деятельность. Планируется, что порядка 38% инвестиций будут освоены локально – с использованием местной рабочей силы, материалов и технологий.

«Данные исследований свидетельствуют о том, что от успешной деятельности транспортной отрасли зависит добрая пятая часть латвийского народного хозяйства. Однако в Латгальском регионе она играет еще более существенную роль, оказывая влияние на трудоустройство и экономическую активность населения. В ближайшие годы как раз в Латгалии будут реализованы несколько масштабных проектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе именно здесь начнется электрификация железной дороги, которая повлияет на развитие региона», – подчеркивает президент LDz Эдвин Берзиньш.

На встречу прибыли представители Союза самоуправлений Латвии, Латгальского центра предпринимательской деятельности, Латгальской СЭЗ, администрации Латгальского региона планирования, Резекненской, Даугавпилсской, Вараклянской и Екабпилсской краевых дум, а также Вишкской волости.

В ходе дискуссии обсуждалось как ожидаемое влияние проекта электрификации на дальнейшее развитие отрасли, так и предполагаемая во время строительных работ экономическая активность. Обсуждалась также связь проекта с развитием образования в сфере транспорта и энергетики (уже сейчас в Рижском Техническом университете создана новая учебная программа, которую осваивают более 30 молодых специалистов). Были рассмотрены и дальнейшие возможности использования инфраструктуры с развитием логистических узлов вблизи электрифицированной линии. Прозвучало также пояснение, что электрификация линий до пограничных станций Резекне и Даугавпилс экономически обоснована, так как именно в этих городах у прибывших с Российских или Белорусской железных дорог грузовых составов меняются локомотивы, и на дальнейшем пути можно будет полностью использовать электротягу.

Депутат Резекненской краевой думы, председатель комитета по развитию народного хозяйства Станислав Шкестерс отметил: «Реализация проекта электрификации железной дороги положительно повлияет не только на Резекне и Даугавпилс, но и на Латгальский регион в целом. Например, при реализации проекта будут созданы новые рабочие места, и таким образом уменьшится количество людей, которые в поисках лучшей жизни отправляются в другие регионы Латвии, возможно даже, что и уехавшие вернутся. При этом я усматриваю и потенциал для развития предпринимателей, например, предлагающих производство инновационных продуктов не только для электрификации железной дороги, но и в рамках проекта «Rail Baltica». Конечно, нельзя забывать и о пользе для окружающей среды, которая возникнет благодаря замене тепловозов на электровозы».

Поддержку реализации проекта электрификации выразила и управляющая Латгальской СЭЗ, руководитель администрации Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне: «Проект очень важен для Латгалии, потому что создаст мультипликативный эффект для ее развития. Улучшенная инфраструктура станет основой мобильности – как для населения, так и для предпринимателей, которые смогут быстрее перевозить грузы. Одновременно будут развиваться также предпринимательская деятельность и образовательные программы, в результате чего в регион будут привлекаться высококвалифицированные специалисты; возможно, это поспособствует и возвращению наших эмигрировавших земляков».

Важно, что проект электрификации позволит грузоперевозчикам почти в 2,5 раза снизить расходы на эксплуатацию подвижного состава и энергию. К тому же электротяга особенно эффективна в случае тяжеловесных грузовых поездов и, таким образом, повысит международную конкурентоспособность Латвийского транзитного коридора. Одновременно с выигрышами для народного хозяйства проект внесет существенный вклад в снижение выбросов CO2 и NOX, а также поможет достижению целей государственной энергоэффективности.

Реализация первого этапа проекта запланирована до конца 2023 года, а ее общие расходы составят 441 миллион евро. Для реализации проекта планируется использовать средства Фонда выравнивания Европейского союза (ЕС) и финансирование LDz.

В ходе встречи руководители городов Латгальского региона ознакомились также с проектами модернизации Сортировочного парка и парка приема станции Даугавпилс. Их также планируется реализовать до конца 2023 года с привлечением софинансирования фондов ЕС.

При модернизации Сортировочного парка станции Даугавпилс намечено повысить соответствие инфраструктуры приема и отправления поездов потребностям перевозчиков путем внедрения автоматического и безопасного процесса сортировки грузовых вагонов. В то же время в ходе реализации проекта развития парка приема станции Даугавпилс и подъездных путей к нему предусмотрено строительство нового парка приема с параллельной ликвидацией взаимного пересечения маршрутов поездов, снижением объемов маневровой работы, а также с уменьшением объемов вредных для среды выбросов и разгрузкой внутригородской железнодорожной сети Даугавпилса.