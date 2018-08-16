Транспорт и логистика |

Почти половина из 969 находящихся в ведении государства мостов находится в плохом или очень плохом техническом состоянии, сообщили агентству в Latvijas valsts ceļi (LVC).

Техническое состояния 34,9% мостов оценивается как плохое, 12,1% - как очень плохое.

По данным LVC, состояние мостов на государственных местных и региональных автодорогах хуже, на главных государственных автодорогах - лучше.

Надзору за мостами уделяется усиленное внимание. Пока ни один из находящихся в ведении государства мостов не закрыт для движения транспорта, их несущая способность достаточная. Правда, на 51 мосту движение ограничено, в основном установлены ограничения по габаритам: массе, ширине и т. п.

Строительные инженеры Latvijas valsts ceļi ежегодно инспектируют все мосты, раз в пять лет проводятся главные инспекции мостов с привлечением экспертов.

В случае выявления значительных дефектов проводится специальная инспекция, во время которой эксперты дополнительно проверяют несущую способность, безопасность движения, проводят аналитические расчеты и дают заключение о необходимых ограничениях. При необходимости проводится также тест на нагрузку моста.

В этом году в сети государственных дорог запланированы строительные работы на 33 мостах, семь из них перестраиваются, остальные обновляются.

В 2018 году на ремонт мостов из госбюджета выделено почти 8 млн евро. Мосты ремонтируются также в рамках проектов перестройки автодорог, софинансируемых из фондов Евросоюза. Общее финансирование сети государственных автодорог, включая их содержание летом и зимой, в 2018 году составляет 307 млн евро, из них 124 млн евро - софинансирование из фондов Евросоюза.

Фото: flickr.com/Chris