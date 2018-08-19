Транспорт и логистика |

Автоводителей в понедельник утром призывают не планировать маршруты по набережной 11 ноября, так как движение по этой улице будет возобновлено только около 15.00, сообщает Рижская дума.

Мероприятия Праздника Риги на набережной и 4-й Балтийский саммит барабанщиков закончатся в воскресенье поздно вечером, поэтому демонтаж сцен и уборку территории можно будет начать только ночью.

4-й Балтийский саммит барабанщиков будет самым крупным мероприятием завершающего дня праздника - в нем примут участие 300 барабанщиков.

Саммит пройдет на набережной с 12.00 до 21.30 и завершится большим шоу барабанщиков вместе с популярными музыкантами.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns