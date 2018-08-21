Транспорт и логистика |

За первые шесть месяцев этого года, по сравнению с первым полугодием 2017 года, ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) увеличило как нетто-оборот, так и прибыль. Стабильные финансовые показатели предприятию обеспечили объем грузовых перевозок, реализованные процессы управления и внутренняя реструктуризация.

В первом полугодии нетто-оборот LDz составил 104 миллиона евро, что на 6,7 миллиона евро больше, чем за тот же период прошлого года. Прибыль предприятия после уплаты налогов составила 13,6 миллиона евро, что на 5,7 миллиона евро больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.

Объем грузовых перевозок в первом полугодии достиг 23,8 миллиона тонн, в целом составив 4,8 миллиона поездо-километров. 14,7 миллиона тонн из этого объема составили грузы, перевезенные в сообщении с Белоруссией, объем которых в этом году особенно вырос. В секторе грузовых перевозок наибольший удельный вес принадлежит импортным перевозкам, которые образуют 81,2% общего объема перевозок, или 19,3 миллиона тонн. В свою очередь, наибольший прирост наблюдался в сегменте сухопутного транзита, где было перевезено 2,8 миллиона тонн грузов, или на 66,4% больше, чем годом ранее. На 3,6% увеличился и объем местных перевозок.

Традиционно наибольшую долю перевозок образует каменный уголь (43%), вторыми по удельному весу являются перевозки нефти и нефтепродуктов (25,9%). На третьем месте по объему находятся минеральные удобрения, за ними следуют перевозки зерновых и мучных продуктов, где, по сравнению с первым полугодием 2017 года, объем увеличился в 2,5 раза.

В свою очередь, в секторе пассажирских перевозок было перевезено 8,7 миллиона пассажиров и выполнена работа в объеме 3 миллионов поездо-километров. Количество перевезенных пассажиров на 4,4% превышает показатель первого полугодия прошлого года.

Улучшив финансовые показатели, стабильную работу в первом полугодии, продемонстрировали и дочерние общества LDz. Ответственное за грузовые и международные пассажирские перевозки ООО LDz Cargo завершило первое полугодие с приростом нетто-оборота на 4,7% – он составил 13,4 миллиона евро. Прирост образовали доходы от грузовых перевозок, а также увеличившееся на 5,4% количество пассажиров, перевезенных по международным маршрутам. В деятельности ООО LDz Loģistika в первом полугодии наибольший удельный вес составили услуги, оказанные латвийским заказчикам – объем этих услуг увеличился на 5,7%. К тому же предприятие перевезло 7607 контейнерных единиц TEU, что на 843 контейнера больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Нетто-оборот ООО LDz ritošā sastāva serviss в первом полугодии составил 36,5 миллиона евро, что на 2,5 миллиона, или на 7,4% больше, чем за тот же период годом ранее. В свою очередь, ООО LDz apsardze, внедряя услуги технической охраны, достигло оборота в размере 3,4 миллиона евро.