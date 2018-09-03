Транспорт и логистика |

Платформа таксомоторных услуг Taxify возместит высокий тариф за поездки в новогоднюю ночь. Клиенты могут подать в компанию заявки на получение компенсаций до 7 сентября, сообщили в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП). Об этом пишет Skaties.lv.

Напомним, 1 января 2018 года Taxify на несколько часов превысила определенные Рижской думой максимальные тарифы и указанную в информации для клиентов цену за поездку.

Компания Taxify объяснила повышение цен проблемой большого спроса на такси, которая была решена алгоритмом динамичного расчета цены. Однако ЦЗПП считает осуществленную платформой коммерческую практику нечестной, поскольку в разосланных клиентам сообщениях компания указала только информацию о том, что в новогоднюю ночь будут применены максимальные тарифы, предусмотренные правилами Рижской думы.

Пользователям приложения Taxify 28 декабря 2017 года на электронную почту была отправлена информация о том, что вечером 31 декабря и утром 1 января ко всем поездкам будет применен новый тариф - 2,13 евро за посадку, 0,71 евро за километр и 0,14 евро за минуту.

ЦЗПП констатировал, что Taxify ввела клиентов в заблуждение, поскольку 1 января 2018 года с 2.00 до 5.00 таксомоторная платформа применила к поездкам тарифы значительно выше, чем было указано ранее.

Как сообщили в центре, Taxify решила поступить добросовестно и возместить разницу между реальной ценой за поездку и указанной в рассылке ценой всем пользователям приложения, которые расплатились за услуги такси безналичными деньгами.

Компенсацию клиент получит в том случае, если он подаст заявку, в которой нужно будет указать номер телефона и указать, что пользователь хочет возмещения переплаченной суммы. Деньги клиентам будут возвращены в виде бесплатного купона.

Для получения компенсации Taxify призывает потребителей заполнить специальный бланк до 7 сентября, посетив данный интернет-сайт.

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