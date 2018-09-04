Транспорт и логистика |

С 1 сентября этого года для отдельных маршрутов общественного транспорта введено новое расписание движения по рабочим и выходным дням, сообщили в Rīgas satiksme.

С 1 сентября по мере увеличения потока пассажиров, связанного с окончанием школьных и студенческих каникул, а также отпусков у населения, внесены изменения в график движения общественного транспорта по отдельным маршрутам:

на маршрутах 9, 12, 37 и 41 автобусов по рабочим дням;

на маршрутах 15 и 31 автобусов по выходным дням;

на маршруте 14 троллейбуса по рабочим дням;

на маршрутах 12, 15, 17, 22 и 25 троллейбусов по рабочим дням;

на маршрутах 12, 15, 17, 22 и 25 троллейбусов по выходным дням.

Также сообщается, что на маршрутах 3 троллейбуса и 11 автобуса немного изменилось время отправления транспорта с остановок в направлении центра города по рабочим и выходным дням. Время отправления с конечных остановок осталось прежним.

На маршруте 14 автобуса в направлении конечной остановки "Улица Абренес" сделана остановка "Центральный вокзал".

Подробную информацию об услугах Rīgas satiksme, расписании маршрутов, видах билетов и других нововведениях можно получить на домашней интернет-странице www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях Twitter, Facebook и draugiem.lv.

Фото из flick.com/Tramphotos