Наблюдается прирост объема перевезенных по железной дороге грузов (4)

фото

Транспорт и логистика | 4 сентября 2018 года, 12:18

Как свидетельствуют последние данные ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), к концу августа этого года объем грузовых перевозок достиг более 30 миллионов тонн. По сравнению с предыдущим годом, до конца августа по инфраструктуре LDz было перевезено грузов примерно на 2 миллиона тонн больше.

Член правления и вице-президент LDz Айвар Стракшас подчеркивает: "В начале года мы подготовили два сценария развития событий – худший и лучший. Прогнозы по объемам грузов, перевезенных по железной дороге, были осторожно пессимистичными, а именно – со знаком минус. Однако, как мы видим сейчас, первое полугодие прошло, и минус превратился в плюс, то есть в настоящее время мы работаем по лучшему вероятному сценарию".

Более половины перевезенных грузов, или 18 миллионов тонн, поступили из Белоруссии. В этом направлении прирост составил более 20%. К тому же треть этих грузов имеет непосредственно белорусское происхождение.

"Сотрудничество с Белорусской железной дорогой всегда было успешным, однако за последние годы мы заметно улучшили его, в том числе открыв в прошлом году представительство LDz в Белоруссии. Таким образом, увеличение объема грузов стало закономерным результатом вложенного труда. Белоруссия является весьма перспективным партнером по сотрудничеству для всей логистической отрасли Латвии. Поэтому нам следует удовлетворять спрос Белоруссии и удерживать его", – отмечает Стракшас.

Комментарии 4
Latviešu Patriots26 минут назад
Lieliski varam iztikt bez Krievijas tranzīta, Baltkrievija to aizstās!
1
Ответить
Хряк1 час назад
Потому, что у нас в угольном терминале Усть-Луга сломался "опрокидыватель" вагонов. Ждём, когда сделают деталь, привезут, поставят, тогда запустим и весь уголь снова пойдёт через нас. Недолго осталось. :)
Ответить
ии32 минуты назад
Потому что ты любишь есть гавно.
1
Ответить