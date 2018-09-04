Транспорт и логистика |

Как свидетельствуют последние данные ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), к концу августа этого года объем грузовых перевозок достиг более 30 миллионов тонн. По сравнению с предыдущим годом, до конца августа по инфраструктуре LDz было перевезено грузов примерно на 2 миллиона тонн больше.

Член правления и вице-президент LDz Айвар Стракшас подчеркивает: "В начале года мы подготовили два сценария развития событий – худший и лучший. Прогнозы по объемам грузов, перевезенных по железной дороге, были осторожно пессимистичными, а именно – со знаком минус. Однако, как мы видим сейчас, первое полугодие прошло, и минус превратился в плюс, то есть в настоящее время мы работаем по лучшему вероятному сценарию".

Более половины перевезенных грузов, или 18 миллионов тонн, поступили из Белоруссии. В этом направлении прирост составил более 20%. К тому же треть этих грузов имеет непосредственно белорусское происхождение.

"Сотрудничество с Белорусской железной дорогой всегда было успешным, однако за последние годы мы заметно улучшили его, в том числе открыв в прошлом году представительство LDz в Белоруссии. Таким образом, увеличение объема грузов стало закономерным результатом вложенного труда. Белоруссия является весьма перспективным партнером по сотрудничеству для всей логистической отрасли Латвии. Поэтому нам следует удовлетворять спрос Белоруссии и удерживать его", – отмечает Стракшас.