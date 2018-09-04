Транспорт и логистика |

С началом нового учебного года ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) в сотрудничестве с тренером по фитнесу Каспаром Озолиньшем в рамках кампании по безопасности движения создало видеоклип, отражающий превосходство поезда над человеком. Таким образом, LDz напоминает жителям Латвии, особенно детям и молодежи, что борьба с поездом является бессмысленной и неравной, а также подчеркивает, что железную дорогу можно пересекать только в положенных для этого местах, соблюдая принципы безопасности и убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс подчеркивает: "Учитывая, что школьная пора – на пороге, LDz призывает уделять особое внимание собственной безопасности и безопасности других людей. Пересекая железнодорожный переезд, следует обязательно убедиться в безопасности его пересечения – посмотреть в обе стороны, чтобы увидеть, не приближается ли поезд и можно ли перейти пути. Даже перебираясь через железнодорожный переезд в большой компании людей или в потоке машин, каждому важно самостоятельно убедиться в безопасности, а не слепо следовать "стадному инстинкту". Кое-кто порой считает, что идущие впереди него люди или водители транспортных средств удостоверились, что пересечение путей безопасно, и отправляется следом, самостоятельно не оглядевшись вокруг".

В то же время тренер по фитнесу студии DCH Каспар Озолиньш рассказывает: "Противника нельзя недооценивать, а поезд – противник неравноценный! В прошлом году, проводя вместе с экспертами LDz уроки безопасности по школам Латвии, мы обсуждали с молодежью различные ситуации и правила безопасности вблизи железнодорожных путей. Однако, когда мы снимали видео, я сам подошел к поезду «лицом к лицу» и осознал его превосходство, бороться с которым я однозначно не в состоянии. Поезд победит всегда, поэтому лучше в эту борьбу вообще не вступать".

Видеоклип дополнит содержание Уроков безопасности LDz, которые проводятся для того, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на рельсах и привлечь внимание молодежи к безопасному пересечению железнодорожных путей. Во время Уроков безопасности LDz эксперты посещают латвийские школы, делая особый акцент на правилах безопасности вблизи железнодорожных путей, напоминая и разъясняя принципы безопасности, а также в интерактивной форме предлагая своим слушателям самим оценить различные ситуации и указать желаемое направление действий, чтобы уменьшить различные риски поблизости от железной дороги. С началом нового учебного года LDz приглашает школы подавать заявки на проведение Уроков безопасности.

Статистика LDz свидетельствует, что за первые восемь месяцев нынешнего года в Латвии имели место 14 несчастных случаев на железной дороге, в которых погибли 9 и были травмированы 5 человека. В целом статистика несчастных случаев на железной дороге сократилась, однако одними из основных причин подобных происшествий по-прежнему остаются человеческая невнимательность, переоценка своих сил и несоблюдение правил безопасности.

Каждый год для информирования и просвещения общества LDz проводит кампании безопасности, чтобы сократить количество несчастных случаев на железной дороге и обратить внимание населения на вопросы безопасности. В этом году LDz реализует кампанию безопасности совместно с Государственной полицией и АО Pasažieru vilciens.

Больше информации о безопасности вблизи железной дороги и возможностях подать заявку на лекции по безопасности в вашей школе можно узнать здесь!