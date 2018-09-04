Транспорт и логистика |

Пока водители большинства Западных стран, увидев желтый сигнал светофора, останавливают свои машины, в Латвии большая часть водителей поступает наоборот – жмет газ в пол. Однако этот маневр может закончиться весьма плачевно, пишет rus.lsm.lv .

По словам профессора Латвийского университета, психолога дорожного движения Ивара Аустерса, водители понимают, что шансы получить штраф за такое нарушение – ничтожны. К тому же, чем больше людей нарушают, тем большему числу это кажется нормальным.

"Это будет гипотеза, но мне кажется, в последние годы произошло то, чего водители сами не признают – они в какой-то степени признали велосипедистов. Велосипедисты, я буду грубым, уж простите, но большая часть из них ездят как ненормальные, не задумываясь о безопасности и правилах дорожного движения. Сигналы светофора для них вообще не существуют. И если я, будучи автоводителем, вижу, что кто-то не соблюдает правила, в какой-то степени это может отразиться и на мне", - отметил Аустерс.

Между тем директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс указал, что сэкономленное на проскоченном светофоре время ничего не решает – все равно все встретятся на следующем светофоре. К тому же, это опасный маневр.

"Мы никогда не знаем, не захочет ли кто-то рвануть еще на желтый. Мы пытаемся завершить маневр, кто-то поехал раньше. В итоге – сильное столкновение", - заявил он.

Это и неуважение к другим участникам дорожного движения. Если со встречной стороны разрешен поворот налево, из-за желающих проехать на желтый кто-то может не успеть выполнить маневр.

Госполиция отметила, что в этом году составлено уже 3300 протоколов о несоблюдении сигнала светофора. Но поскольку на каждом перекрестке по полицейскому не поставить, в ближайшее время в арсенале стражей порядка появятся спецсредства, которые заставят водителей стать более осторожными.

"В ближайшее время отдельные фоторадары будут контролировать езду на красный свет. В тестовом режиме у нас уже зафиксировано несколько таких нарушений. Осталось уладить юридические нюансы, чтобы полиция могла за это штрафовать", - рассказал начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Сейчас за игнорирование сигнала светофора водителю грозит штраф в 30-40 евро и четыре штрафных пункта.

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