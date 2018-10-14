Транспорт и логистика |

В связи с проведением ремонтных работ с 16 октября 2018 года по 13 января 2019 года ограничат движение транспортных средств по Островному мосту на участке от путепровода над улице Краста до улицы Баускас. Об этом сообщает портал Riga.lv .

Также ограничат движение транспортных средств по Деглавскому путепроводу с 16 октября по 30 ноября из-за запланированных ремонтных работ.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки и организовать пути объезда.

Во время проведения работ может превышаться допустимый уровень шума.

Фото: flickr.com/Eugene Kolodinski