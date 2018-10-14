Ограничат движение транспорта по Островному и Деглавскому мостам
Транспорт и логистика | 14 октября 2018 года, 11:40
В связи с проведением ремонтных работ с 16 октября 2018 года по 13 января 2019 года ограничат движение транспортных средств по Островному мосту на участке от путепровода над улице Краста до улицы Баускас. Об этом сообщает портал Riga.lv .
Также ограничат движение транспортных средств по Деглавскому путепроводу с 16 октября по 30 ноября из-за запланированных ремонтных работ.
Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки и организовать пути объезда.
Во время проведения работ может превышаться допустимый уровень шума.
Фото: flickr.com/Eugene Kolodinski