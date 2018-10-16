Транспорт и логистика |

Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в начале минувшей недели получило еще два низкопольных трамвая, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

В целом предприятие заказало 20 таких трамваев, и пять ему уже доставлены.

Первые три низкопольных трамвая прошли все проверки и уже курсируют на улицах Риги.

Rīgas satiksme планирует, что до конца года будут доставлены и остальные 15 транспортных средств.

В 2016 году предприятие заключило договор с чешским производителем Škoda на сумму 62,5 млн евро о поставке 20 низкопольных трамваев - 15 из трех секций и пяти из четырех секций.

Стоимость одного трехсекционного трамвая длиной 31,5 метра составляет 2,7 млн евро, а четырехсекционного длиной 41 метр - 3,5 млн евро. Все новые низкопольные трамваи оборудованы системами кондиционирования, электронными системами оплаты проезда, мониторами, видеонаблюдением, системами подсчета пассажиров и др.

В целом в парке Rīgas satiksme имеется свыше 170 трамваев различного типа, из них 26 трамваев с низким полом, которые перевозят пассажиров на 1-м и 11-м маршрутах.

Фото: facebook.com/pg/rigassatiksme.lv