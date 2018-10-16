Rīgas satiksme получило еще два новых низкопольных трамвая (4)

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Транспорт и логистика | 16 октября 2018 года, 13:37

Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в начале минувшей недели получило еще два низкопольных трамвая, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

В целом предприятие заказало 20 таких трамваев, и пять ему уже доставлены.

Первые три низкопольных трамвая прошли все проверки и уже курсируют на улицах Риги.

Rīgas satiksme планирует, что до конца года будут доставлены и остальные 15 транспортных средств.

В 2016 году предприятие заключило договор с чешским производителем Škoda на сумму 62,5 млн евро о поставке 20 низкопольных трамваев - 15 из трех секций и пяти из четырех секций.

Стоимость одного трехсекционного трамвая длиной 31,5 метра составляет 2,7 млн евро, а четырехсекционного длиной 41 метр - 3,5 млн евро. Все новые низкопольные трамваи оборудованы системами кондиционирования, электронными системами оплаты проезда, мониторами, видеонаблюдением, системами подсчета пассажиров и др.

В целом в парке Rīgas satiksme имеется свыше 170 трамваев различного типа, из них 26 трамваев с низким полом, которые перевозят пассажиров на 1-м и 11-м маршрутах.

Фото: facebook.com/pg/rigassatiksme.lv

Комментарии 4
Саня 11 часов назад
Наверное, бомбина свою часть завещания пожертвовала
https://www.vokrug.tv/article/show/vdova_umershego_ot_raka_mihaila_zadornova_nedovolna_tem_chto_yumorist_vklyuchil_v_zaveshchanie_pervuyu_zhenu_67018/
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Избиратель 6 часов назад
Супер! Если кто ноет насчёт рижского транспорта, сьездите в столицу Литвы. Посмотрите какой он там. Заодно на тротуары (это если кто недоволен ремонтами улиц в Риге).
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Алекс1 час назад
Где то я уже фамилию -Барташевич слышал.Все пристроены.Даже брат жены мэра Резекне до сих пор зарплату получает в РД,хотя просто приходит,но не работает.))И новый деректор этого департамента получает зарплату.
Спрут как и везде.А потом удивляются ,чего это за Согласие проголосовало 20 %.Вся Рига подмята и куплена,да и Резекне.И достаточно.
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