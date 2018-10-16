Rīgas satiksme получило еще два новых низкопольных трамвая (4)
Предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme в начале минувшей недели получило еще два низкопольных трамвая, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.
В целом предприятие заказало 20 таких трамваев, и пять ему уже доставлены.
Первые три низкопольных трамвая прошли все проверки и уже курсируют на улицах Риги.
Rīgas satiksme планирует, что до конца года будут доставлены и остальные 15 транспортных средств.
В 2016 году предприятие заключило договор с чешским производителем Škoda на сумму 62,5 млн евро о поставке 20 низкопольных трамваев - 15 из трех секций и пяти из четырех секций.
Стоимость одного трехсекционного трамвая длиной 31,5 метра составляет 2,7 млн евро, а четырехсекционного длиной 41 метр - 3,5 млн евро. Все новые низкопольные трамваи оборудованы системами кондиционирования, электронными системами оплаты проезда, мониторами, видеонаблюдением, системами подсчета пассажиров и др.
В целом в парке Rīgas satiksme имеется свыше 170 трамваев различного типа, из них 26 трамваев с низким полом, которые перевозят пассажиров на 1-м и 11-м маршрутах.
Фото: facebook.com/pg/rigassatiksme.lv
https://www.vokrug.tv/article/show/vdova_umershego_ot_raka_mihaila_zadornova_nedovolna_tem_chto_yumorist_vklyuchil_v_zaveshchanie_pervuyu_zhenu_67018/
Спрут как и везде.А потом удивляются ,чего это за Согласие проголосовало 20 %.Вся Рига подмята и куплена,да и Резекне.И достаточно.