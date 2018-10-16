Транспорт и логистика |

В начале октября в Белоруссии дочернее общество ГАО Latvijas dzelzceļa – ООО LDz Loģistika – подписало исторический договор о сотрудничестве с ЗАО "China Merchants CHN BLR Коммерческая и Логистическая Компания", которое является представительством ведущих китайских инвесторов в индустриальном парке "Великий камень".

Договор предусматривает сотрудничество в организации грузовых перевозок в направлении Латвии при обеспечении конкурентоспособных скорости и качества.

"Мы десятилетиями налаживали, а в течение последнего года особенно активно развивали сотрудничество с Белорусской железной дорогой, – отметил после подписания договора председатель правления LDz Loģistika Гундарс Аболс. – В рамках этой деятельности в текущем году был создан и все более активно используется маршрут грузового экспресс-поезда Минск – Рига, по которому уже перевезено более 120 составов. Однако партнерство с белорусскими коллегами мы видим не только в формате двухстороннего сотрудничества – за последние годы мы вложили большой труд в налаживание отношений с инвесторами строящегося в соседней стране индустриального парка "Великий камень", деятельность которого в будущем обеспечит стабильный поток грузов. Заключенный на этой неделе договор открывает новые перспективы сотрудничества и подтверждает ранее сказанные президентом LDz слова о том, что грузы из Восточной Азии намного ближе к Латвии, чем мы привыкли думать".

Достигнутое соглашение предусматривает не только применение взаимовыгодных тарифов на товары и услуги и сотрудничество в рамках проекта "Великий камень", но и развитие грузовых перевозок из Латвии в Китай и в обратном направлении, а также развитие транзитных перевозок с использованием мультимодальных транспортных услуг.

China Merchants Group принадлежит к ведущим группам китайских инвестиционных предприятий и является одним из шести инвесторов "Великого камня".