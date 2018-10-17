У Yandex.Taxi появился новый тариф (2)
Сервис Yandex.Taxi запустил в Риге новый тариф "Комфорт". Поездки по нему выполняют автомобили повышенного класса, например, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Toyota Avensis и Mercedes-Benz E-класса.
Перед тем, как выезжать на заказы по тарифу "Комфорт", все автомобили проходят строгую проверку. Команда Yandex.Taxi отсматривает и отбирает их вручную, чтобы убедиться в отсутствии царапин и чистоте салона.
Подача автомобиля по "Комфорту" стоит не более 2 евро, далее — не более 0,51 евро за километр и 0,09 евро за минуту. Например, приблизительно за 7 евро можно доехать от памятника Свободы до торгового парка Alfa. Поездка от аэропорта до центральной станции будет стоить около 10 евро. Оплатить можно наличными или банковской картой в приложении.
Отметим, Yandex.Taxi не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами.
Например,в Сочи приехало такси для поездки в аэропорт и на табло у таксиста просто стояла фиксированная сумма на тот момент в приложении.А в Латвии все через одно место и развод.
Фиксированная сумма из аэропорта Рига в Пурвциемс была 9 евро,а таксист по счетчику просит 11,говоря,что мол,вы не указали место доставки!?А как можно заказать через приложение,если не укажешь куда едешь!?Не жалко двух евро-плохо,когда тебя держат за идиота и ломают принцип хорошего начинания яндекса.
Я работаю в службе поддержки Яндекс.Такси. Хотел бы разобраться в ситуации и помочь решить ваш вопрос. Автомобили-такси должны быть оборудованы механическими счётчиками по закону и водитель должен брать ту сумму, которая указана на нём, но она не должна отличатся от суммы которая была указана в приложении. Если это не так и водитель потребовал большую сумму за заказ — напишите, пожалуйста, на электронную почту: smm@yandex-team.com, найдём водителя и напомним ему о правилах нашего сервиса.