Транспорт и логистика |

Сервис Yandex.Taxi запустил в Риге новый тариф "Комфорт". Поездки по нему выполняют автомобили повышенного класса, например, Volkswagen Passat, Skoda Superb, Toyota Avensis и Mercedes-Benz E-класса.

Перед тем, как выезжать на заказы по тарифу "Комфорт", все автомобили проходят строгую проверку. Команда Yandex.Taxi отсматривает и отбирает их вручную, чтобы убедиться в отсутствии царапин и чистоте салона.

Подача автомобиля по "Комфорту" стоит не более 2 евро, далее — не более 0,51 евро за километр и 0,09 евро за минуту. Например, приблизительно за 7 евро можно доехать от памятника Свободы до торгового парка Alfa. Поездка от аэропорта до центральной станции будет стоить около 10 евро. Оплатить можно наличными или банковской картой в приложении.

Отметим, Yandex.Taxi не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами.