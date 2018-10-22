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В Рижском свободном порту за девять месяцев 2018 года перевалено 26,708 млн тонн грузов - на 4,8% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствует информация порта.

Больше всего за девять месяцев перевалено сыпучих грузов - 17,255 млн тонн (+8%). Генеральных грузов перевалено 6,357 млн тонн (+24%), наливных - 3,096 млн тонн (-29,4%).

Наибольший удельный вес в структуре переваленных грузов по-прежнему составляет уголь - 39% (в 2017 году - 35%, в 2016 году - 35,9%). За девять месяцев в порту перевалено 10,409 млн тонн угля (+11,5%).

Доля контейнерных грузов в грузообороте порта составила 12,8%, нефтепродуктов - 11,5%, тогда как объем переваленных за девять месяцев нефтепродуктов сократился на 29,1% - до 3,063 млн тонн. Удельный вес древесины составил 11,2%, химических грузов - 6%.

В сентябре в Рижском порту перевалено 2,757 млн тонн грузов, в том числе 1,751 млн тонн сыпучих, 752,5 тыс. тонн генеральных и 253,3 тыс. тонн наливных.

Грузооборот Рижского порта за девять месяцев 2017 года составил 25,491 млн тонн.

По грузообороту Рижский порт - крупнейший в Латвии.

Фото: facebook.com/RigasBrivosta