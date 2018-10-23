Транспорт и логистика |

Последние пару лет для Латвийской отрасли транспорта, транзита и логистики не были легкими. Однако, вопреки всему, роль отрасли в экономике Латвии даже выросла – об этом свидетельствуют данные ТОП100 наиболее ценных латвийских предприятий.

Общая стоимость отрасли транспорта, транзита и логистики составляет порядка 2,3 миллиарда евро; она лишь немного отстает от лидера рейтинга – оцениваемой в 2,6 миллиарда евро финансовой отрасли. Причем ценность отрасли в течение года выросла на 12%.

Как отмечает член правления, вице-президент ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz)LDz) Айвар Стракша, бывают лучшие времена и времена похуже.

"Но мы на LDz профессионально работаем над тем, чтобы отрасль развивалась и грузы были. Мы не поддаемся панике в публичной среде", - говорит он.

LDz образует примерно одну четвертую часть стоимости отрасли. Ценность предприятия составляет около 540 миллионов евро. Примечательно, что LDz принадлежит один из наиболее высоких в упомянутом топе коэффициентов корпоративного управления – 94 из 100 баллов. В то же время на протяжении 12 лет, в течение которых публикуется рейтинг наиболее ценных предприятий Латвии, стоимость LDz увеличилась в три раза.

При этом предприятие перебралось с 17-го места в 2016 году на 5-е в нынешнем. А.Стракшас указывает, что данный прыжок произошел вопреки тому, что рыночные условия изменились, то есть стали сложнее. Тем не менее, на LDz произошли существенные перемены, которые продолжаются и в настоящее время, и это обеспечивает успешное развитие концерна.

"Традиционно в обществе складывается мнение, что государственные акционерные общества управляются плохо и неправильно. Однако топ наиболее ценных предприятий Латвии служит доказательством тому, что мы не только умеем работать, но и во многих случаях делаем это лучше, чем предприятия частного сектора", – добавляет А.Стракшас.