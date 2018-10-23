LDz: ценность отрасли транспорта, транзита и логистики растет (2)

фото

Транспорт и логистика | 23 октября 2018 года, 13:49

Последние пару лет для Латвийской отрасли транспорта, транзита и логистики не были легкими. Однако, вопреки всему, роль отрасли в экономике Латвии даже выросла – об этом свидетельствуют данные ТОП100 наиболее ценных латвийских предприятий.

Общая стоимость отрасли транспорта, транзита и логистики составляет порядка 2,3 миллиарда евро; она лишь немного отстает от лидера рейтинга – оцениваемой в 2,6 миллиарда евро финансовой отрасли. Причем ценность отрасли в течение года выросла на 12%.

Как отмечает член правления, вице-президент ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz)LDz) Айвар Стракша, бывают лучшие времена и времена похуже.

"Но мы на LDz профессионально работаем над тем, чтобы отрасль развивалась и грузы были. Мы не поддаемся панике в публичной среде", - говорит он.

LDz образует примерно одну четвертую часть стоимости отрасли. Ценность предприятия составляет около 540 миллионов евро. Примечательно, что LDz принадлежит один из наиболее высоких в упомянутом топе коэффициентов корпоративного управления – 94 из 100 баллов. В то же время на протяжении 12 лет, в течение которых публикуется рейтинг наиболее ценных предприятий Латвии, стоимость LDz увеличилась в три раза.

При этом предприятие перебралось с 17-го места в 2016 году на 5-е в нынешнем. А.Стракшас указывает, что данный прыжок произошел вопреки тому, что рыночные условия изменились, то есть стали сложнее. Тем не менее, на LDz произошли существенные перемены, которые продолжаются и в настоящее время, и это обеспечивает успешное развитие концерна.

"Традиционно в обществе складывается мнение, что государственные акционерные общества управляются плохо и неправильно. Однако топ наиболее ценных предприятий Латвии служит доказательством тому, что мы не только умеем работать, но и во многих случаях делаем это лучше, чем предприятия частного сектора", – добавляет А.Стракшас.

Комментарии 2
Патриот 30 минут назад
Эту лапшу можешь вешать таким как патриотс, латвияс патриотс и Сцане! Обратитесь за данными в CARGO! За два года у них оборот упал на 50% а у вас в кабинетах на бумагах он все растёт! Хватит врать уроды! Вся брехня только для того чтобы красиво прожить свой срок в должности и побольше хапнуть под красивыми речами пока бошку не оторвали.
Ответить
Patriot1 час назад
Mùsu valdìbai izdevàs vienoties ar Baltkrieviju par dzelzcela un ostu pakalpojumu sniegsanu, tà kà tranzìta nozare joprojàm stràdà. Notiek sarunas arì ar Kazahstànas uznèmèjiem.
5
Ответить