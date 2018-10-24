Транспорт и логистика |

С 1 ноября 2018 года будут внесены изменения в график движения трамваев 5 и 11 маршрутов по рабочим дням, сообщает Rīgas satiksme.

Вышеуказанные изменения вводятся для того, чтобы адаптировать время движения к дорожной ситуации в Риге. Количество рейсов на обоих маршрутах останется неизменным.

Расписание движения трамваев 5 маршрута по рабочим дням смотрите здесь.

Расписание движения трамваев 11 маршрута по рабочим дням смотрите здесь.

Подробную информацию об услугах Rīgas satiksme, расписании маршрутов, видах билетов и других нововведениях можно получить на домашней интернет-странице предприятия www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях Twitter, Facebook и draugiem.lv.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv