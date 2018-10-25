На Таллинском шоссе произошла авария: движение затруднено (1)
Транспорт и логистика | 25 октября 2018 года, 08:43
В четверг, 25 октября, утром на Таллинском шоссе в Балтэзерсе из-за аварии образовался транспортный затор.
В ДТП участвовали два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.
Движение на указанном участке дороги крайне затруднено.
Фото: pixabay.com
Давно пора там сделать 3 полосы одна из которых периодически "меняет направление движения"
А то полосы 2 а едут почти в 4...
Нуедачная планировка трассы.
Наверное тот кто планировал не авто не ездил...