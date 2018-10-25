Транспорт и логистика |

В четверг, 25 октября, утром на Таллинском шоссе в Балтэзерсе из-за аварии образовался транспортный затор.

В ДТП участвовали два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.

Движение на указанном участке дороги крайне затруднено.

Фото: pixabay.com