На Таллинском шоссе произошла авария: движение затруднено (1)

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Транспорт и логистика | 25 октября 2018 года, 08:43

В четверг, 25 октября, утром на Таллинском шоссе в Балтэзерсе из-за аварии образовался транспортный затор.

В ДТП участвовали два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.

Движение на указанном участке дороги крайне затруднено.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Alex 526 минут назад
Да там постоянно будут большие аварии пока сохраниться эта разметка.

Давно пора там сделать 3 полосы одна из которых периодически "меняет направление движения"

А то полосы 2 а едут почти в 4...

Нуедачная планировка трассы.
Наверное тот кто планировал не авто не ездил...
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