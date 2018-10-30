Страны Балтии убедили еврокомиссара в решимости реализовать Rail Baltica (6)

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Транспорт и логистика | 30 октября 2018 года, 07:45

Должностные лица балтийских государств убедили еврокомиссара по транспорту Виолетту Булц, что проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica продвигается по плану, поэтому получение финансирования от ЕС не находится под угрозой, сообщила представитель Министерства сообщений Ивета Канцена.

В начале октября Булц предупредила министров транспорта стран Балтии, что задержка с реализацией проекта Rail Baltica может означать потерю финансирования от ЕС.

В понедельник, 30 октября, литовский министр транспорта Рокас Масюлис, эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и госсекретарь латвийского Министерства сообщения Каспар Озолиньш встретились с Булц в Брюсселе и обсудили с ней продвижение проекта Rail Baltica.

Встреча была конструктивной и прошла в дружеской атмосфере, отметила Канцена. Представители трех стран Балтии заверили еврокомиссара в решимости сообща реализовать проект.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса подала в совет предприятия прошение об отставке.

В сообщении прессе Рубеса указала, что для нее "это был уникальный опыт и настоящая честь быть ответственной за создание нового совместного предприятия стран Балтии RB Rail". По ее словам, модель управления проектом на данный момент противоречит принципам корпоративного управления.

Комментарии 6
SkeptiK4 часа назад
фантастика, начиная с фразы "в понедельник 30 октября..."
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Saule Ra4 часа назад
Idiotiskā loģika uzskatīt, ka mēs neesam atbilstoši kaut kādiem Eiropas standartiem un mums uz tiem jāorientējas. Vergu loģika. Cilvēki un tautas, kas sevi ciena, uzskata, ka ar viņiem ir viss kārtībā, un jā kādiem kaut kas nepatīk, lai orientējas uz viņu standartiem, nevis otrādi. Tādi ir zviedri, poļi, ungāri, krievi. Latvieši joprojām grib atbilst svešiem standartiem, grib piedeŗēt kādai citai kopienai. Kauns.
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Latviešu Patriots3 часа назад
Mēs esam Eiropieši, un dabīgi ka šur tur ir jāsaskaņo savas un ES pozīcijas! Par brīvu Latviju brīvā ES!
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