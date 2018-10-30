Транспорт и логистика |

Должностные лица балтийских государств убедили еврокомиссара по транспорту Виолетту Булц, что проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica продвигается по плану, поэтому получение финансирования от ЕС не находится под угрозой, сообщила представитель Министерства сообщений Ивета Канцена.

В начале октября Булц предупредила министров транспорта стран Балтии, что задержка с реализацией проекта Rail Baltica может означать потерю финансирования от ЕС.

В понедельник, 30 октября, литовский министр транспорта Рокас Масюлис, эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и госсекретарь латвийского Министерства сообщения Каспар Озолиньш встретились с Булц в Брюсселе и обсудили с ней продвижение проекта Rail Baltica.

Встреча была конструктивной и прошла в дружеской атмосфере, отметила Канцена. Представители трех стран Балтии заверили еврокомиссара в решимости сообща реализовать проект.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор и председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса подала в совет предприятия прошение об отставке.

В сообщении прессе Рубеса указала, что для нее "это был уникальный опыт и настоящая честь быть ответственной за создание нового совместного предприятия стран Балтии RB Rail". По ее словам, модель управления проектом на данный момент противоречит принципам корпоративного управления.