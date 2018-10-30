Транспорт и логистика |

Одна из наиболее актуальных для современной Европы дискуссий связана с тем, как уменьшить влияние, порождаемое хозяйственной деятельностью, в том числе транспортной отрасли, на окружающую среду. Свое видение по решению проблемы предлагает Европейское сообщество железных дорог и предприятий инфраструктуры (CER), в руководящем комитете которого представлено и ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz).

Железнодорожный транспорт относится к жизнеспособным и дружественным окружающей среде способам передвижения, в пользу которого свидетельствует целый ряд факторов.

Именно железнодорожная отрасль уже превысила выдвинутые на 2030 год цели по возобновляемой энергии: каждые четыре из пяти поездов в Европе работают на электричестве. По сравнению с показателями 1990 года, железнодорожная отрасль в целом снизила выбросы CO2 в атмосферу на 17 миллионов тонн в год. Например, в Нидерландах абсолютно все электропоезда используют электричество, производимое ветряными генераторами, тогда как в Швейцарии и Швеции поезда работают на энергии, производимой гидроэлектростанциями. Подсчитано также, что железнодорожный транспорт с точки зрения энергозатрат в шесть раз эффективнее автомобильного.

Следует отметить, что большая роль в снижении эмиссии CO2 принадлежит электрификации железных дорог. По расчетам, реализуемый в ближайшие годы проект электрификации Латвийской железной дороги снизит объем создаваемых отраслью выбросов CO2 на 20%, сделав таким образом железнодорожный транспорт не только еще более конкурентоспособным, но и более дружественным окружающей среде видом транспорта.