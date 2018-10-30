Транспорт и логистика |

Главной движущей силой и катализатором развития любого предприятия являются его работники. На этом в понедельник, 29 октября, на организованной ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) и Международным союзом железных дорог (UIC) конференции "Привлечение молодых талантов в условиях растущей конкуренции и открытого рынка труда" сделал упор президент LDz Эдвин Берзиньш.

Привлечение рабочей силы и развитие молодых талантов – один из наиболее актуальных вопросов в современных меняющихся условиях рынка труда, когда возрастает роль инноваций и вызовов, порождаемых изменениями рынка. Железнодорожная отрасль также не является исключением – она тоже должна быть способна меняться и привлекать молодых специалистов.

"Даже при самых лучших оборудовании и системе каждому предприятию нужны работники, не только занимающиеся повседневной работой, но и способные увидеть возможности для инноваций и развития, что существенно для повышения конкурентоспособности предприятия и обеспечения его деятельности в будущем", – указал участникам конференции Берзиньш.

Привлечение молодых специалистов и развитие их талантов имеют решающее значение для любого предприятия, ведь без талантливых людей будет трудно достичь намеченных целей, добавил президент LDz.

"Совершенно определенно могу утверждать, что самую большую ценность LDz составляет его работники. О нашем предприятии говорят: "Рельсы – железные, люди – золотые". Это высказывание без всяких сомнений свидетельствует о том, каково отношение нашего предприятия к работникам", – отметил Берзиньш.

В том, что привлечение молодых талантливых работников в сферу железнодорожного транспорта относится к числу наиболее актуальных проблем глобального уровня, убежден и Международный союз железных дорог, заявил на конференции генеральный директор UIC Жан Пьер Лубину.

Он подчеркнул, что в наши дни железнодорожной отрасли приходится сталкиваться со многими вызовами, в том числе и с тем, что привлекательность отрасли в глазах молодого поколения в известной степени снижается, в результате чего следует задумываться о том, как привлечь молодых специалистов. В этом вопросе UIC видит себя в качестве важной платформы для реализации различных проектов и инициатив, дающих молодежи возможность именно в этой отрасли увидеть возможности для карьеры. Уже воплощены в жизнь несколько проектов, в том числе разработаны проекты дистанционного обучения в режиме on-line, дающие доступ к знаниям из любой точки мира.

Познакомив участников конференции с опытом LDz по привлечению талантов, директор предприятия по персоналу Лолита Смилтниеце подчеркнула, что из двух возможностей – привлекать работников со стороны или развивать таланты в рамках предприятия – LDz предпочитает второй вариант. Таким образом, предприятие дает возможность нынешним работникам LDz преумножать свои знания, повышать свою компетентность и находить новые пути развития своей карьеры. Это, в свою очередь, повышает мотивацию людей продолжать работу на предприятии, что положительно влияет на его расцвет в долгосрочной перспективе. Одним из удачных проектов LDz является академия руководителей среднего звена, по итогам которой был создан "Банк идей LDz". Это платформа, позволяющая дискутировать как о возможных, так и о кажущихся невозможными идеях, которые стоит реализовать для совершенствования повседневной работы предприятия и поощрения его развития, подчеркивает Л.Смилтниеце.

В конференции "Привлечение молодых талантов в условиях растущей конкуренции и открытого рынка труда" приняли участие представители железнодорожной отрасли из Германии, Франции, Италии, Японии, Болгарии, Словении, Норвегии, России, Белоруссии, Великобритании и даже Камеруна и Марокко.