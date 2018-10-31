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Полиция безопасности (ПБ) начала проверку факта сотрудничества Рижской думы с предприятием "Гипростроймост", включенным в санкционные списки Евросоюза и США.

ПБ начала проверку этого случая, но, так как процесс находится в начальной стадии, более подробных комментариев не дает.

В минувшее воскресенье передача TV3 "Ничего личного" сообщила, что Рижская дума сотрудничает с "Гипростроймостом", который включен в санкционные списки ЕС и США из-за проектирования Крымского моста.

В департаменте сообщения Рижской думы рассказали, что в июне 2018 года, после того как Сейм принял поправки к закону о международных и национальных санкциях Латвии, департамент получил от МИД письмо с указанием на то, что запрет сотрудничать с включенными в санкционные списки предприятиями не будет распространяться на закупки, начатые или объявленные до принятия закона. Это же департаменту подтвердили и в Бюро по надзору за закупками.

Договор о сотрудничестве с компанией G.B.V, в которую входит также "Гипростроймост", департамент сообщения заключил в 2016 году, то есть до включения предприятия в санкционные списки. Договор касается проектирования участка Восточной магистрали от улицы Иерикю до улицы Виеталвас и авторского надзора. Это единственный действующий договор между самоуправлением и "Гипростроймостом".

В связи с этим департамент сообщения просит МИД отозвать высказанное в телепередаче "Ничего личного" мнение о том, что если департамент продолжит сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, это чревато уголовной ответственностью.

Проектирование данного проекта практически завершилось, согласно договору, "Гипростроймосту" осталось выполнить всего 3,8% общего договорного объема работ, отметила представитель департамента Уна Ахуна-Озола. Это один из софинансируемых ЕС проектов, который должен быть выполнен до конца 2020 года, добавила она.