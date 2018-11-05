Транспорт и логистика |

Rīgas ūdens начинает масштабную реконструкцию водопровода на участке от улицы Марияс до транспортного узла с бульваром Райня, сообщает портал Riga.lv .

Это первый этап проекта, в ходе которого будет заменен водопровод от улицы Марияс до бульвара Аспазияс, общей протяженностью 565 метров. Стоимость проекта составляет 902 850 евро и планируется, что строительные работы могут завершиться осенью следующего года.

Технологическая сложность строительных работ заключается в том, что они будут проводиться в том числе под Городским каналом. В этом месте будет применен метод горизонтального бурения.

Новая трасса от существующего водопровода на улице Марияс пройдет вдоль бульвара Райня, пересечет Городской канал, улицу Радио и соединится с существующим водопроводом на бульваре Аспазияс.

Планируется, что линия водоснабжения на бульваре Райня будет построена с использованием бестраншейного метода, когда новый водопровод будет встроен в уже существующий, а затем старый – уничтожен.

С помощью бестраншейного метода будет построен водопровод и на улице Радио, под трамвайными путями, но только на этом участке планируется использовать другое технологическое решение, то есть вмонтировать водопровод в оболочку трубы.

"Для того, чтобы можно было построить новый водопровод, будет реновирован также участок существующей канализации, протяженностью 55 метров. Участок водопровода вдоль трамвайных путей на бульваре Аспазияс, как и другие упомянутые участки трассы, планируется проложить открытым траншейным методом", – пояснил представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Как сообщает Riga.lv, значительных ограничений движения в ходе строительных работ не ожидается.

Строительство водопровода необходимо для улучшения безопасности водоснабжения жителей этого района.

Фото: Rīgas ūdens