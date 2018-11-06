Транспорт и логистика |

В XXI столетии у транспортной отрасли немало вызовов, и одним из наиболее существенных из них является развитие соответствующей инфраструктуры. На этом на прошлой неделе, участвуя в организованной Latvijas dzelzceļš (LDz) и Международным союзом железных дорог (UIC) конференции "Привлечение молодых талантов в условиях растущей конкуренции и открытого рынка труда", сделал акцент генеральный директор UIC Жан-Пьер Лубину.

"Без соответствующей инфраструктуры невозможно обеспечить соответствующую эпохе мобильность. В Европе требования к мобильности растут пропорционально сроку службы инфраструктуры и ее износу. В то же время, если говорить глобально, то большим вызовом является повышение емкости крупных транспортных коридоров", – отмечает Лубину.

Как поясняет генеральный директор UIC, в случае Латвии проект электрификации железной дороги служит важной предпосылкой для дальнейшего развития отрасли.

"В ХХ веке электрификация во многих случаях проводилась по двум причинам – чтобы решить проблему емкости и в качестве ответа растущим ценам на горючее. В наши дни ее значение возрастает еще больше, так как она является и ответом на экологические вызовы. Электрификация однозначно служит шагом в правильном направлении", – подчеркивает Лубину.

Говоря же по поводу часто обсуждаемой темы – об усилиях латвийского логистического сектора по поиску источников грузов в Китае, Средней Азии и Индии, Лубину отмечает, что торговые пути между Востоком и Западом представляют собой громадную индустрию, измеряемую триллионами долларов. На настоящий момент доля железнодорожного транспорта в этой торговой цепочке составляет всего 1%, однако упомянутый сектор обладает большим потенциалом.

"Здесь имеются очень обширные возможности для развития, особенно если принять во внимание громадную добавленную стоимость, предоставляемую железной дорогой – скорость, безопасность и качество. Грузопотоки меняются, и LDz, действуя проактивно и идя в авангарде этих перемен, может от них только выиграть", – добавляет генеральный директор UIC.