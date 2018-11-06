Транспорт и логистика |

Латвийская авиакомпания airBaltic совместно с производителем самолетов Airbus с 6 по 8 ноября впервые принимает участие в Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке 2018, которая проходит в Чжухае.

airBaltic и Airbus представляют на выставке в Китае самый современный коммерческий реактивный самолет Airbus A220-300.

"Как первая в мире авиакомпания, которая начала полеты на Airbus A220-300, мы рады вместе с нашими партнерами участвовать в Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке. Мы гордимся тем, что Airbus A220-300 на этой выставке представлен как часть портфеля продуктов Airbus", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

После участия в выставке самолет airBaltic Airbus A220-300 8 ноября 2018 года в рамках демонстрационного тура вылетит в Чэнду.

airBaltic 28 мая 2018 года объявила, что приобретет 30 самолетов Airbus A220-300 и сохраняет возможность заказать еще 30 самолетов этого типа.

Данная закупка дополняет уже заказанные 20 самолетов A220-300, а также является важной частью нового бизнес-плана airBaltic Destination 2025. Новый бизнес-план успешно продолжит нынешний план Horizon 2021, который закладывает фундамент дальнейшего развития airBaltic.

С начала полетов 14 декабря 2016 года airBaltic на самолетах Airbus A220-300 совершила полеты в 35 стран и приземлилась в 70 аэропортах. Чаще всего используемые airBaltic самолеты Airbus A220-300 летают в Москву, Амстердам, Париж, Лондон и Барселону.

В общей сложности airBaltic перевезла на самолетах Airbus A220-300 более 1 700 000 пассажиров. В настоящее время уже каждый третий пассажир airBaltic летает на самолетах A220-300. До сих пор airBaltic выполнила на новых самолетах Airbus A220-300 свыше 16 210 рейсов и отлетала более 43 606 часов.

Новый самолет Airbus A220-300 гарантирует превосходный полет и такие удобства для пассажиров, как более широкие кресла, большие иллюминаторы, больше места для ручной клади в салоне, улучшенные туалеты и другие усовершенствования. Новый самолет также значительно тише – он производит в четыре раза меньше шума.

Кроме того, в настоящее время это один из самых "зеленых" самолетов в мире, потому что Airbus A220-300 является первым летательным аппаратом с полностью прозрачной декларацией воздействия на окружающую среду его жизненного цикла, способствуя уменьшению выбросов CO2 и NOX соответственно на 20% и 50%.

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт и Рига – Львов.