Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš активно развивает сотрудничество с другими странами в области транспорта и логистики. Периодически предприятие готовит небольшой информационный отчет о самых актуальных событиях, происходящих в соседних странах, и предлагает ознакомиться с ними читателей Mixnews.

Для стран Балтии предвидят новые возможности по транспортировке грузов из Индии

rzd-partner.ru пишет, что перед странами Балтии открывается возможность пополнить транзитный грузовой поток, если они присоединятся к индийскому проекту по созданию нового транспортного коридора в обход Суэцкого канала. Идею проекта международного транспортного коридора Север – Юг (INSTC) впервые выдвинула в 2014 году Индия, готовившаяся реализовать его вместе с Ираном и Россией.

Индия уже сейчас инвестировала в проект миллионы. Экономика этого азиатского государства растет стремительными темпами, и товарооборот с Европой в ближайшие десятилетия обязательно увеличится. Так как конечным пунктом доставки грузов является Северная Европа, то участники проекта не смогут обойтись без морских портов стран Балтии, так как российские порты на Балтийском море вряд ли смогут справиться с дополнительными объемами грузов.

Грузы, согласно планам организаторов проекта, сначала будут доставляться морем от индийского порта Мумбай в иранский Бендер-Аббас, а далее по железной дороге до порта Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря. Затем водным путем товары будут транспортировать в российскую Астрахань, потом –по железной дороге до портов стран Балтии. Прогнозируется, что подобным образом можно было бы перевозить до 30 миллионов тонн грузов в год. Время в таком пути от Индии до Европы уменьшится примерно на 20 дней, а транспортировка грузов обойдется на 30-40% дешевле.

Россия откладывает мегапроекты

rbc.ru информирует, что в разработанный план развития магистральной инфраструктуры не включены два мегапроекта общей стоимостью 3 триллиона российских рублей – это скоростная железная дорога Краснодар – Грозный и автотрасса Джубга – Сочи. Оба проекта еще недостаточно разработаны. Затраты на строительство железнодорожной линии могут достигнуть 1,2 триллиона российских рублей. Включена в план железнодорожная линия Селихин – Ныш с мостом на остров Сахалин, однако она будет строиться лишь в том случае, если удастся дополнительно привлечь внебюджетные средства и будет подтвержден прогноз по грузовой базе. Министр сообщения Евгений Дитрих уже сообщал ранее, что мост на Сахалин в плане есть, однако денег в бюджете нет.

Финны планируют развивать сообщение с Казахстаном

В будущем Финляндию и Казахстан может соединить новый железнодорожный маршрут, сообщает ТАСС. Финская компания развития бизнеса «Kinno», владельцем которой является самоуправление Койвулахти, и казахстанское железнодорожное предприятие «Казахстан Темир Жолы» подписали соглашение о начале планирования нового железнодорожного маршрута между обеими странами. Протяженность линии составит около 3,8 тысячи километров. В проекте примут участие также компания «KTZ Express» и финский филиал «Unytrade Oy». «Kinno» сообщает, что запланированный маршрут сделает возможным доставку грузов в новые страны, например, в Иран. Пока компания не комментирует, когда могут начаться перевозки, однако интерес к ним уже выразили порты соседствующих с Финляндией Норвегии и Швеции.

Для Эстонской железной дороги год пока успешен

BNS информирует, что грузовые перевозки Эстонской железной дороги в январе – сентябре нынешнего года выросли на 15%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и достигли 10,2 миллиона тонн. В грузовых перевозках доминируют минеральные удобрения, нефтепродукты и горючий сланец. На 6% увеличились и пассажирские перевозки.

Бельгия укрепляет сообщение с Китаем

TASS сообщает о планах Китая и Бельгии открыть новый маршрут железнодорожных грузовых перевозок из Льежа в Чжэнчжоу (провинция Хэнань в центральной части Китая). Из Льежа уже отправился в путь поезд с 37 контейнерами, в которых находятся детали для сборки автомашин, продовольствие и медикаменты. Общая протяженность маршрута – 11 тысяч километров. Вначале составы будут курсировать один раз в неделю, однако позднее перевозки станут интенсивнее. Ранее Китай и Бельгия уже соединили подобным образом Дацин и Зеебрюгге, а также Таншань и Антверпен.

Развивается торговля между Китаем и Россией

Товарооборот между Китаем и Россией в этом году превысил 100 миллиардов долларов, пишет rzd-partner.ru. Заместитель руководителя Главного торгового управления Китая Ван Линцзюнь отмечает, что это очень высокий результат, достижению которого способствовало внедрение инновационных технологий в работу таможенных учреждений.