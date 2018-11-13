﻿ В Рижский порт прибыло судно с контейнерами для Китая, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В прошлом году был открыт маршрут контейнерного поезда из Риги в Китай и уже на минувшей неделе в Рижский порт прибыло судно с 264 контейнерами, полностью предназначенными для транспортировки непосредственно в Китай. Таким образом движение контейнеров между Западом и Востоком через Латвию понемногу набирает обороты.

Как подчеркнул председатель правления Riga Container Terminal Валдис Андерсонс: "Это небывалый еще прецедент, когда в порт прибыло судно, все контейнеры на борту которого предназначены только для китайского рынка. До сих пор предназначенные для Китая контейнеры перевозили вместе с контейнерами, предусмотренными для других стран".

После приблизительно 12-часовой разгрузки корабля контейнеры были перемещены на железнодорожные платформы. Для их дальнейшей перевозки назначены шесть составов, которые далее по железнодорожным путям отправятся в направлении Китая. Их перевозку обеспечивает дочернее Latvijas dzelzceļš (LDz) – LDz Loģistika в рамках грузового экспресс-поезда "Минск–Рига", тогда как из Минска контейнеры транспортируются дальше в Китай.

Это прекрасная возможность для Латвийского транзитного сектора: портовых предприятий, Latvijas dzelzceļš и железнодорожных перевозчиков, – доказать свои способности быстро и качественно обеспечивать перевозки в сотрудничестве с партнерами в Роттердамском порту, в Белоруссии и в Китае.

К тому же для того, чтобы прием подобных судов в латвийских портах и отправка поездов по инфраструктуре Латвийской железной дороги стали повседневным явлением, в настоящее время складываются благоприятные внешние обстоятельства.

"Мощности, доступные сейчас по маршруту через Белоруссию и Польшу, практически исчерпаны, а это, в свою очередь, означает, что потребуется искать новые пути для доставки подобных грузов в Европу и обратно. И один из новых путей проходит через Латвию", – отметил Валдис Андерсонс.