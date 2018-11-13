﻿ Кабмин принял пятилетний Индикативный план развития железной дороги, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В начале прошлой недели правительство утвердило представленный Министерством сообщения проект "Индикативного плана развития железнодорожной инфраструктуры на 2018-2022 годы" (Индикативный план).

В свою очередь, в конце недели на основе этого плана Министерство сообщения и Latvijas dzelzceļš (LDz) заключили многолетний договор на тот же период.

После принятия плана правительством Латвии министр сообщения Улдис Аугулис подчеркнул, что это важное решение, позволяющее каждому отраслевому предприятию ощущать уверенность в дальнейшем развитии транзитной отрасли.

В свою очередь, президент LDz Эдвин Берзиньш отметил, что план гарантирует стабильность и прогнозируемость во всем, что относится к стоимости перевозок и качеству инфраструктуры. Для участников отрасли это означает возможность планировать свой бизнес в долгосрочной перспективе – заключать многолетние договоры с владельцами грузов, а также планировать собственное развитие.

Основная установка Индикативного плана состоит в обеспечении конкурентоспособной железнодорожной инфраструктуры в интересах латвийского народного хозяйства. Общую мощность сети увеличивать не планируется, однако средства на ее содержание и проекты развития будут инвестироваться в целях сохранения нынешнего объема услуг и их неизменно высокого качества.

Хотя Индикативный план и не является финансовым документом, в нем определена модель трехступенчатой системы по обеспечению финансового равновесия управляющего инфраструктурой.

Первая ступень предполагает привлечение установленных в законе участников рынка к покрытию затрат на инфраструктуру. Вторая ступень определяет использование ресурсов концерна LDz для обеспечения финансового равновесия, и только третья ступень, в случае необходимости или в интересах народного хозяйства, предполагает привлечение средств государственного бюджета.

Благодаря принятию Индикативного плана и утверждению многолетнего договора управляющий инфраструктурой (LDz) сможет обеспечить стабильность платы за железнодорожную инфраструктуру публичного пользования в течение ближайших пяти лет. Это гарантирует прогнозируемость для участников транзитной отрасли и позволяет им заключать пятилетние договоры с грузоотправителями.

С утверждением Индикативного плана выполнены требования директив, принятых Европейской комиссией, и принятого Сеймом Латвийской Республики Закона о железной дороге.

Фото: flickr.com/Bus and Bahn SF