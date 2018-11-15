﻿ В Рижском порту перевалено почти 30 млн тонн грузов, Mixnews.lv

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В Рижском свободном порту за десять месяцев 2018 года перевалено 29,918 млн тонн грузов - на 6,5% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствует информация порта.

Больше всего за десять месяцев перевалено сыпучих грузов - 19,305 млн тонн (+10,5%). Генеральных грузов перевалено 7,134 млн тонн (+23,6%), наливных - 3,478 млн тонн (-28,5%).

Наибольший удельный вес в структуре переваленных грузов по-прежнему составляет уголь - 38,5% (в 2017 году - 35%, в 2016 году - 35,9%). За десять месяцев в порту перевалено 11,509 млн тонн угля (+14,6%).

Доля контейнерных грузов в грузообороте порта составила 12,9%, нефтепродуктов - 11,5%, тогда как объем переваленных за десять месяцев нефтепродуктов сократился на 28,1% - до 3,445 млн тонн. Удельный вес древесины составил 11,1%, химических грузов - 6%.

В октябре в Рижском порту перевалено 3,209 млн тонн грузов, в том числе 2,05 млн тонн сыпучих, 776,7 тыс. тонн генеральных и 382,2 тыс. тонн наливных.

Грузооборот Рижского порта за десять месяцев 2017 года составил 28,103 млн тонн.

По грузообороту Рижский порт - крупнейший в Латвии.

Фото: facebook.com/RigasBrivosta