﻿ Из-за "войн таксистов" в аэропорту могут запретить остановку машин, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В связи с произошедшим в среду вечером инцидентом между водителями такси, который представлял реальную угрозу для пассажиров Рижского аэропорта, его руководство рассмотрит возможность введения полного запрета на остановку транспортных средств возле пассажирского терминала, за исключением общественного транспорта.

Как сообщила представитель аэропорта по связям с общественностью Лаура Карните, в среду вечером между таксистами в очереди у выхода из терминала возник конфликт, в ходе которого был применен слезоточивый газ и, возможно, холодное оружие.

"Благодаря оперативному вмешательству сотрудников службы безопасности аэропорта и полицейского участка конфликт удалось быстро погасить, однако в результате физически пострадал один из пассажиров, который, к счастью, не получил серьезных повреждений. Аэропорт предоставил полиции всю необходимую информацию для расследования инцидента", - сообщила Карните.

Председатель правления Рижского аэропорта Илона Лице подчеркнула, что аэропорт должен гарантировать безопасность пассажиров, а также он является своего рода визитной карточкой страны, поэтому его руководство вынуждено рассмотреть применение радикальных мер, в том числе полный запрет на остановку такси в непосредственной близости от пассажирского терминала, жертвуя удобством ради безопасности пассажиров.

Карните отметила, что несколько судебных решений о порядке предоставления таксомоторных услуг и отмена "потолка" тарифов в течение последнего года негативно обострили конкуренцию в этой отрасли, что привело не только к жалобам пассажиров на качество услуг и цены, но и к инцидентам, которые подрывают безопасность пассажиров в аэропорту.

"С учетом того, что возможности аэропорта обеспечить общественный порядок и безопасность юридически ограничены, аэропорт призывает ответственные органы - Министерство внутренних дел и Службу государственных доходов - немедленно разработать конкретный план действий по разрешению ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Аэропорт считает, что Министерство внутренних дел должно обеспечить дополнительные ресурсы для контроля безопасности на территории аэропорта, а Служба государственных доходов - усиленно контролировать соответствие услуг такси нормативным актам", - подчеркнула Карните.

Фото: flickr.com/latviatravel