﻿ Изменятся маршруты движения 13, 21 и 46 автобусов, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

С 8:00 часов 24 ноября до 6:00 часов 29 ноября планируется закрыть движение для транспортных средств через железнодорожный переезд на улице Слокас, сообщает Rīgas satiksme. Об этом пишет Riga.lv.

В связи с этим вводятся изменения на маршрутах движения 13, 21 и 46 автобусов. Закрытый железнодорожный переезд упомянутые автобусы будут объезжать по путепроводу на Юрмалас гатве.

Маршрут 13 автобуса в направлении конечной Babītes stacija пройдет по маршруту до улице Дзирциема, далее по улице Дзирциема до Юрмалас гатве к проспекту Курземес и далее снова по маршруту. На объездной дороге автобусы будут останавливаться на остановках Mazā Stacijas iela и Sudrabkalniņš. На маршруте будут закрыты остановки Saulgožu iela и Observatorijas iela.

В направлении конечной Preču-2 автобусы пойдут по маршруту до проспекта Курземес, далее по проспекту Курземес – Юрмалас гатве – ул. Дзирциема и далее по маршруту. На объездной дороге автобусы будут останавливаться на остановке Sudrabkalniņš. Остановки маршрута Saulgožu iela и Observatorijas iela будут закрыты.

Автобусы 21 и 46 маршрутов в направлении конечных Imanta un Zolitūde пойдут по маршруту до улицы Дзирциема, далее по ул. Дзирциема – Юрмалас гатве – проспект Курземес и далее по маршруту. Автобусы на объездной дороге остановятся на Botāniskais dārzs (Юрмалас гатве), Kurzemes prospekts, Progresa iela и Sudrabkalniņš. Остановки Botāniskais dārz (ул. Дзирциема), Sēlpils iela/Donoru centr, Saulgožu iela и Observatorijas iela будут закрыты.

В направлении конечных Jugla и Ziepniekkalns автобусы пойдут по маршруту до проспекта Курземес, далее по проспекту Курземес – Юрмалас гатве – ул. Дзирциема и далее по маршруту. На объездной дороге автобусы остановятся на Sudrabkalniņš un Jūrmalas gatve. Остановки маршрута Observatorijas iela, Saulgožu iela, Mazā Stacijas iela, Sēlpils iela/Donoru centrs и Dārza iela будут закрыты.