﻿ Таможенные формальности будет легче улаживать, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Впредь оформление таможенных документов для владельцев грузов станет еще надежнее, а грузовые составы будут пересекать границу Латвийского государства за еще более короткий период времени. Это предусматривается трехсторонним договором о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенным между Latvijas dzelzceļš, LDz Cargo и Службой государственных доходов (СГД).

Внедрение договора на практике будет означать более быстрое пересечение границ. В документе определено время таможенного контроля для поездов на пограничных станциях – до 30 минут, а также оговорены облегченные способы таможенного контроля для контейнерных поездов. При этом будет упрощено и оформление таможенных деклараций. В свою очередь, взаимный обмен информацией между предприятиями и СГД откроет новые возможности для оценки таможенных рисков и более эффективного таможенного контроля.

Подобная взаимная договоренность принесет пользу не только железнодорожной отрасли и владельцам грузов, но и более широкому кругу транспортно-логистических предприятий, в том числе портам. Облегченные таможенные процедуры смогут гарантировать более точный график движения поездов и своевременную доставку грузов клиентам.