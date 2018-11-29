﻿ Мужчина в Риге несколько лет воровал топливо на АЗС, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

На этой неделе полиция задержала мужчину примерно 30 лет, который на протяжении нескольких лет воровал горючее на заправочных станциях в Риге и в ее окрестностях. Об этом пишет Skaties.lv.

Полиция признает, что много уголовных процессов, которые были начаты на протяжении нескольких лет, свидетельствуют, что мужчина тщательно разработал технику воровства, чтобы получить стабильные ежемесячные доходы.

Совершенные преступления на АЗС зафиксированы в нескольких участках полиции, поэтому стражи порядка опознали вора и в лицо. Мужчина решил, что при регулярной смене номерных знаков автомобиля, его будет трудно поймать.

Проверяя персональное данные вора, выяснилось, что он уже привлечен к 53 уголовным процессам за одно и то же преступление. Сколько конкретно литров горючего мужчина своровал за все время пока неизвестно, но есть подозрение, что потери составляют несколько тысяч.