﻿ Чешская фирма обжаловала результаты конкурса закупок Pasažieru vilciens, Mixnews.lv

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Чешская компания по производству поездов Škoda Vagonka обратилась в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) с жалобой на результаты процедуры переговоров Pasažieru vilciens о покупке новых поездов, сообщили представители компании.

Škoda Vagonka более подробно расскажет о событиях, связанных с конкурсом на покупку поездов, и возможных нарушениях на пресс-конференции с участием руководства компании, которая состоится 4 декабря в гостинице Rixwell Hotel Konventa Sеta. В конференции будет участвовать и посол Чехии в Латвии Мирослав Косек.

21 ноября председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис объявил, что мероприятие закупит новые электропоезда у испанского предприятия Talgo.

Поданные претендентами предложения оценивались с учетом предполагаемых расходов на эксплуатацию поездов в течение всего 35-летнего срока, пояснил Григулис.

На вопрос, каковы были договорные цены, предложенные другими претендентами, он ответил, что следующее самое выгодное предложение было на неполных 20 млн дороже.

По заявлению директора по развитию бизнеса Škoda Vagonka Романа Соркина, компания была удивлена решением Pasažieru vilciens, потому что в случае признания победителем Talgo общие затраты на поезда будут на 10 млн евро больше. Škoda Vagonka утверждает, что ее предложение было финансово наиболее выгодным - затраты на одно пассажирское сидячее место в год составляют 893,59 евро.

По словам Соркина, следующее предложение было более чем на 4% дороже, и у компании есть основания считать, что за три месяца ее предложение было "сознательно сделано более дорогим" из-за другой методики расчетов и коррекции расчетов.

В конкурсе за право на поставку поездов Pasažieru vilciens участвовали четыре претендента: испанская компания Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda.