﻿ Ради эксперимента могут закрыть движение по ул. Кр. Барона, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

С мая 2019 года в порядке эксперимента может быть закрыто движение транспорта по ул. Кр. Барона, сообщил во вторник журналистам мэр Риги Нил Ушаков.

Такой замысел возник в сотрудничестве с представителями бюро датского архитектора и градопланировщика Яна Гела. Это будет только эксперимент городского планирования, во время которого будет изучена реакция горожан на этот запрет, пояснил Ушаков.

На время эксперимента ул. Кр. Барона будет открыта только для движения общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов.

Рижское самоуправление вместе с градопланировщиками планирует ряд экспериментов, с которыми подробнее ознакомит общественность в феврале следующего года, добавил мэр.

Фото: flickr.com/Tim Boric