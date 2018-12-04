﻿ Škoda Vagonka: за новые поезда Латвия переплатит миллионы евро, Mixnews.lv

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У признанного победителем объявленного предприятием Pasažieru vilciens закупочного конкурса на поставку новых электропоездов испанского предприятия Talgo недостаточно опыта и квалификации, а предложенные им расходы на одно пассажирское место электропоезда слишком высокие, чтобы предприятие могло выиграть эту закупку, заявили журналистам представители участвовавшей в конкурсе чешской компании по производству поездов Škoda Vagonka.

"У нас есть основание считать, что наше предложение было сознательно сделано дороже. Была изменена применяемая методика и внесено несколько уточнений в расчеты, на которых настаивало Pasažieru vilciens, и где в нескольких случаях мы уступили, хотя и считаем, что это необоснованно удорожило наше предложение", - заявил директор по развитию бизнеса Škoda Vagonka Роман Соркин.

В начальное предложение Škoda Vagonka были включены средние расходы на одно пассажирское место в размере 893,59 евро в год, которые предприятие по-прежнему готово обеспечить. Эта цена увеличилась только из-за внесенных Pasažieru vilciens корректив. После переговоров предприятия с Škoda Vagonka эта цена достигла 912,05 евро, а после внесенных Pasažieru vilciens корректив - 928,5 евро.

Между тем предложенные Talgo средние расходы на одно сидячее пассажирское место составляют 932,32 евро в год. Признав Talgo победителем этого конкурса, Латвия переплатит за пассажирские поезда 10 млн евро, считают представители Škoda Vagonka.

Несоответствие цен - одно из возражений компании Škoda Vagonka по этой закупке. Возражения вызывает также то, что Talgo в отличие от чешской компании не выпускает поезда такого типа, какие Pasažieru vilciens планирует закупить, и не обладает соответствующей для этого квалификацией.

Вице-президент компании Škoda Vagonka Иво Гурнак добавил, что для производства таких локомотивов необходим долголетний опыт, а Talgo его не хватает. В свою очередь Škoda Vagonka имеет опыт производства локомотивов такого типа.

"Наше предложение - лучшее, и мы считаем, что должны быть победителями в этой закупке", - подчеркнул он.

По этим причинам Škoda Vagonka обратилась в Бюро по надзору за закупками (БНЗ) с жалобой на нарушения в процедуре переговоров Pasažieru vilciens о покупке новых электропоездов. Дальнейшие действия компании будут зависеть от ответа БНЗ.

Как сообщалось ранее, в конкурсе за право на поставку поездов Pasažieru vilciens участвовали четыре претендента: испанская компания Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda. Лучшим было признано предложение Talgo.

Фото: flickr.com/Eric Holtkamp