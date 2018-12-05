﻿ Pasažieru vilciens разработает план перевозки людей после массовых мероприятий, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Предприятие Pasažieru vilciens вместе с ответственными структурами подготовит план перевозки пассажиров после массовых мероприятий. Об этом на встрече с руководством Pasažieru vilciens заявил министр сообщения Улдис Аугулис.

Представитель Минсообщения Ивета Канцена подтвердила агентству LETA, что предприятие должно будет подготовить конкретный план мер по обеспечению надежных перевозок пассажиров после крупномасштабных мероприятий.

Между тем министр также указал, что хаос, который происходил на перронах Рижского Центрального вокзала и в электричках после праздничного салюта 18 ноября, не должен повториться.

Напомним, пользователи в соцсетях сообщили, что после салюта в честь столетия Латвии наблюдалось большое скопление людей на станциях Центрального вокзала.

Pasažieru vilciens вечером 18 ноября после праздничного светового шоу было готово перевезти 6000 пассажиров, а желающих воспользоваться услугами предприятия оказалось более 10 тысяч, включая жителей микрорайонов Риги, и такой большой поток пассажиров предусмотрен не был.

Фото: flickr.com/skinka1307