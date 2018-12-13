﻿ Rīgas satiksme: лишь половина "зайцев" оплачивает штраф на месте, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В ноябре 2018 года в общественном транспорте Риги было поймано 3449 безбилетников, что на 9,1% или 288 "зайцев" больше, чем в октябре этого года, в то время как количество проведенных проверок в это время уменьшилось на 1,6%, сообщает Rīgas satiksme. Об этом пишет Riga.lv.

Так, в ноябре в автобусах было выявлено 1955 пассажиров без билетов, в троллейбусах – 997, а в трамваях – 497. Из всех безбилетников штраф тут же оплатили 1014 человек, а 2435 пассажиров получили выписанный счет.

В ноябре в общественном транспорте Риги было проведено 26 245, что на 1,6% или 423 меньше, чем месяцем ранее. Наибольшее их количество пришлось на автобусы – 13 953 проверки, в то время как в троллейбусах провели 10 034, а в трамваях – 2258 проверок.

Наибольшее число оштрафованных "зайцев" в ноябре выявлено на маршруте 3 автобуса – 424 человека, в свою очередь ни одного безбилетника не оказалось на маршрутах 34, 57 и 59 автобусов.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv